Ústavní soud po předběžném opatření čelil kritice, vulgarismům i výhrůžkám

Ústavní soud (ÚS) čelil po vydání předběžného opatření, které otevřelo prezidentu Petru Pavlovi cestu na summit NATO v Ankaře, silné vlně negativních reakcí, včetně vulgarismů a výhrůžek. Například na facebooku kvůli tomu omezil možnost komentování některých příspěvků, řekla ČTK mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.
Soud se dnes ohradil také proti tvrzení kolujícímu na sociálních sítích, že se ústavní soudce zpravodaj Pavel Šámal účastnil festivalu Smetanova Litomyšl ve společnosti prezidentova poradce Petra Koláře a jeho partnerky Světlany Witowské. Jejich setkání má dokládat fotografie. "Jde zjevně o podvrh vytvořený pomocí umělé inteligence, který nemá s realitou nic společného," uvedl ÚS na síti X.
"Je to všechno smyšlené. S Petrem Kolářem se neznám, nebyli jsme ani představeni," řekl Šámal Deníku N.
Setkání se Šámalem popřela také Witowská. Vyzvala ekonoma Pavla Šika, poradce ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), aby tvrzení smazal z facebooku. Šik před několika dny napsal, že Kolář, Witowská a manželé Šámalovi jsou přátelé a že seděli na koncertě vedle sebe. Deník N uvedl, že Šik na dotaz, kde tyto informace získal nebo jak je ověřil, odpověděl, že se k tomu nebude vyjadřovat. Vyjádření ministra zahraničí ČTK zjišťuje.
Údajnou fotografii trojice Šámal, Kolář, Witowská šířila na sociálních sítích řada jiných účtů či uživatelů, často jako "důkaz" údajné zákulisní vazby mezi Hradem a ústavními soudci.
Předběžným opatřením soud uložil vládě, aby zajistila účast Pavla na summitu v Ankaře. Prezident na summit chtěl, vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) s ním nepočítala. Rozhodnutí se týká jen nejbližšího summitu, o Pavlově kompetenční žalobě, která má definitivně vyjasnit pravomoc zastupovat stát navenek, soud teprve rozhodne.
Ústavní soudce kritizovali po vydání opatření někteří vládní politici i lidé na sociálních sítích. "Slušnou diskuzi pod našimi posty vítáme, nicméně tyto komentáře obsahovaly tak nechutné vulgarismy a výhrůžky, že jsme museli přikročit k omezení možnosti komentování některých našich příspěvků, neboť nebylo v našich silách jednotlivé komentáře pročítat a skrývat," uvedla Číhalíková Sedláčková.
"Jen u příspěvku informujícího o vydání předběžného opatření se sešlo více než 4600 komentářů, z nichž převážná většina není ve veřejném prostoru citovatelná. Útoky dosáhly dokonce takové intenzity, že jsme evidovali přímo požadavky některých uživatelů sociálních sítí o moderování diskuze a mazání komentářů," doplnila mluvčí Ústavního soudu.