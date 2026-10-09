Ústavní soud potvrdil podmínku policistovi, který zlomil fanouškovi čelist

Policista, který fotbalovému fanouškovi v Praze zlomil čelist, neuspěl s ústavní stížností. Za ublížení na zdraví dostal dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na stejně dlouhou dobu. Fanoušek podle verdiktu policisty provokoval, nadával jim a nereagoval na jejich příkazy. Reakce člena speciální pořádkové jednotky však byla nepřiměřená, a tedy protiprávní, rozhodly pražské soudy. Jejich názor nyní potvrdili ústavní soudci, zjistila ČTK z usnesení.
Ústavní soud nezmiňuje konkrétní okolnosti. Z předešlého rozhodnutí Nejvyššího soudu však plyne, že k potyčce došlo 24. září 2023. Tehdy na slávistickém stadionu v Praze-Vršovicích remizovala Slavia se Spartou, utkání bylo vypjaté na hřišti i na tribunách.
Policista udeřil fanouška rukou do tváře a způsobil mu dvojitou zlomeninu čelisti. Zranění si vyžádalo operaci v anestezii. Následovalo několik týdnů tekuté stravy, poté vyjmutí šroubů a další měsíční dieta s kašovitou stravou.
V ústavní stížnosti obhajoba tvrdila, že Obvodní soud pro Prahu 10 při posuzování intenzity zákroku jen "laicky teoretizoval". Navrhovala doplnit dokazování o znalecký posudek či odborné vyjádření od útvaru policejního vzdělávání, případně od metodiků výcviku speciálních pořádkových jednotek. Šlo prý ze strany policisty o intuitivní reakci podle nacvičené metodiky.
Ústavní soud si je podle svého usnesení vědom náročného postavení policistů, kteří ve stresové a vyhrocené situaci musí ve zlomku vteřiny činit složitá rozhodnutí. "Bylo by však zcela nepřijatelné vnímat policisty jako bezduché bytosti, které nejsou odpovědny za své jednání, neboť jednají podle naučených vzorců," stojí v usnesení, které připravila soudkyně zpravodajka Veronika Křesťanová.
Stížnost poukazovala také na to, že mírnější donucovací prostředky, třeba odstrkování a slovní usměrňování, na fanouška nepůsobily. Ani to však podle soudu není omluvou pro exces. Fanoušek byl slovně agresivní, vulgárně policisty urážel a protestoval proti jejich zákroku vůči jinému člověku, ale nebyl ozbrojený a policistům ani nijak nevyhrožoval.
"Jestliže stěžovatel v této chvíli na poškozeného chvíli čekal a pak reagoval úderem pěstí do obličeje, a to natolik tvrdým, že poškozenému způsobil dvojitou zlomeninu čelisti, musel být srozuměn s tím, že jde o zákrok zjevně nepřiměřený a že jím poškozenému způsobí minimálně ublížení na zdraví," uzavřel Ústavní soud.