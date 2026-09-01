Ústavní soud příští rok dostane ze státního rozpočtu o 9,6 mil. Kč víc než letos

Ústavní soud (ÚS) bude příští rok hospodařit bezmála s 257 miliony korun, což je o 9,6 milionu více než letos. Vyplývá to z návrhu státního rozpočtu na příští rok. Generální sekretář ÚS Vlastimil Göttinger ČTK řekl, že je to kompromisní výsledek jednání a že rozpočet pokryje provoz. Více peněz příští rok dostane i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který také sídlí v Brně.
"Rozpočet na příští rok jsme podrobně diskutovali při jednáních na ministerstvu financí a následně v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny, který návrh naší rozpočtové kapitoly schválil. Dá se konstatovat, že je to jistý kompromis. V minulosti nám byla opakovaně snižována část rozpočtu spočívající v provozních výdajích, takže provoz je sice pokryt - ale prakticky bez rezerv," uvedl Göttinger.
Navýšení oproti letošku tvoří jednorázová částka pět milionů korun na opravu střešní krytiny v havarijním stavu. Dále pak navýšení pokrývá zákonnou valorizaci platů soudců.
"Jde tak o rozpočet pokrývající základní činnosti ÚS a v tomto ohledu musíme být spokojeni. Ačkoliv bychom si přáli, abychom mohli investovat do vývoje moderních elektronických nástrojů, aplikací a technologií, nejprve je nutné zajistit základní potřeby instituce a její páteřní funkce. A to se pro příští rok podařilo," doplnil Göttinger.
Rozpočet dohledového úřadu by měl stoupnout ze 41,4 milionu na téměř 44,5 milionu korun. "Rozpočet zohledňuje požadavky úřadu na běžné provozní výdaje a plánované kapitálové výdaje," uvedl předseda úřadu František Sivera. Úřad bude mít větší výdaje například v souvislosti s novou legislativou, která se týká transparentnosti a cílení politické reklamy.
Stát by měl příští rok hospodařit s rozpočtovým schodkem 389 miliard korun. Deficit by podle návrhu, který vládě v pondělí předložilo ministerstvo financí, měl být druhý nejhlubší v historii Česka. Letos plánovaný schodek je 310 miliard korun. Opozice návrh kritizuje jako nezodpovědný. Podle analytiků je schodek překvapivě vysoký. Vláda ještě může návrh rozpočtu upravovat, Sněmovně ho musí odeslat do konce září.