Část smlouvy s Vatikánem je v rozporu s ústavním pořádkem, rozhodl Ústavní soud

Autor: ČTK
  15:20aktualizováno  1. dubna 13:51
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Část smlouvy s Vatikánem, kterou v roce 2024 podepsal tehdejší premiér Petr Fiala (ODS), je v rozporu s českým ústavním pořádkem, rozhodl Ústavní soud (ÚS). Problematické body představují zpovědní tajemství, které by pro katolickou církev platilo bez limitu, a přístup k církevním archivům, který by naopak mohla badatelům omezit. Nález brání dokončení ratifikace, řekl předseda soudu Josef Baxa. Rozpory je nutné odstranit, například dalším jednáním smluvních stran. Česká vláda nyní právní důsledky nálezu ÚS studuje a vyhodnotí varianty dalšího postupu. Ministr zahraničí zahraničí Petr Macinka (Motoristé) otevře téma na některém z příštích zasedání koaliční rady, uvedl resort. Česká biskupská konference (ČBK) uvedla, že s verdiktem soudu nesouhlasí, jeho rozhodnutí nicméně respektuje a přijímá jako závazné.

Takzvaný konkordát upravuje vztahy mezi státem a katolickou církví, jíž zaručuje konkrétní práva a svobody. Návrh na posouzení souladu vyjednaného znění smlouvy s ústavním pořádkem podala skupina senátorů, pochybnosti měl také prezident Petr Pavel, jehož podpis chybí k ratifikaci. Naopak Fialův kabinet smlouvu hájil, stejně jako biskupská konference.

Ústavní soudci se problematikou zabývali přes rok. Smlouva uvádí, že "Česká republika uznává zpovědní tajemství", a to bez dalšího upřesnění. Podle ÚS tak poskytuje katolické církvi privilegovanou a bezvýjimečnou ochranu zpovědního tajemství, zatímco u jiných církví je ochrana obdobných práv limitovaná, stejně jako v případě advokátní mlčenlivosti. Další sporný bod smlouvy říká, že církevní právnické osoby dají k dispozici badatelům své kulturní dědictví, ovšem za podmínek, které si samy stanoví. Dostávají tak silný nástroj, jak své dokumenty či archiválie nezpřístupnit, uvedl soud.

V obou oblastech by katolická církev měla vlastní právní režim a privilegované postavení. "Konkordátní smlouva tak zakládá neodůvodněnou nerovnost založenou výhradně na kritériu náboženství, nerovnost, která má ústavní rozměr a porušuje náboženskou neutralitu státu," stojí v nálezu soudce zpravodaje Zdeňka Kühna.

Čtyři ze 14 ústavních soudců, kteří o věci rozhodovali, zůstali v řízení o smlouvě s Vatikánem v menšině. Domnívali se, že smlouva není v rozporu s ústavním pořádkem a případné nejasnosti lze předem vyjasnit výkladem. K většinovému nálezu sepsali odlišná stanoviska připojená k nálezu.

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který České biskupské konferenci předsedá, na webu cirkev.cz upozornil na to, že soud smlouvu Česka s Vatikánem nezamítl celou. "ČBK vnímá jako pozitivní, že soud neodmítl myšlenku existence smlouvy se Svatým stolcem, ale vymezil se pouze vůči dílčím pasážím," uvedl Nuzík. Pražský arcibiskup Jan Graubner na dotaz ČTK odpověděl, že ho výrok soudu překvapil. Text bude nyní studovat, řekl. Rovněž Stanislav Přibyl, který Graubnera ve funkci pražského metropolity nahradí 25. dubna, ČTK řekl, že verdikt respektuje a chce si ho prostudovat. Další vývoj nechtěl předjímat.

Advokát senátorů Pavel Uhl nález přivítal a ocenil, že se soud jejich pochybnostmi důkladně zabýval. "Nenazval bych to výhrou, ale poznáním," řekl Uhl novinářům. Pokud nová vláda bude chtít pokračovat v přípravě smlouvy s Vatikánem, měla by podle senátora Václava Lásky (SEN 21) začít úplně nanovo a vzít v potaz celý nález Ústavního soudu. Láska, který návrh soudu podal, ČTK řekl, že v podrobném nálezu dal soud kritikům za pravdu i v řadě dalších připomínek, které je třeba v debatě zohlednit, například co se týče omezení možnosti státu měnit vnitřní právo.

"Respektuji rozhodnutí ÚS. Je to ale škoda, stálo to velké úsilí a celé týmy právníků a diplomatů pracovaly na tom, aby smlouva dobře sloužila české společnosti," uvedl někdejší premiér Fiala. Podobně se vyjádřil bývalý ministr zahraničí a nyní poslanec opoziční ODS Jan Lipavský. "Nález ústavního soudu respektuji, ale netěší mě. Tým expertů na ministerstvu zahraničí na této výjimečné smlouvě odvedl obrovský kus práce, a to proto, aby Česko mělo stejný právní standard, jaký je běžný v Evropě, a jasná pravidla místo sporů," uvedl Lipavský.

Tomáš Parma z katedry církevních dějin a křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého míní, že vyjednávání o smlouvě s Vatikánem se může zpomalit kvůli čekání na nového apoštolského nuncia. Nástupce dosavadního apoštolského nuncia Judeho Thaddeuse Okola, který byl po necelých čtyřech letech působení v ČR jmenován vatikánským velvyslancem na Haiti, zatím není znám. "Je to právě zřejmě nuncius, který by měl být jedním z důležitých činitelů, kteří přispějí k vyřešení těchto otázek," podotkl Parma.

Česko-vatikánské vztahy poznamenala druhá světová válka a následný totalitní režim v Československu, který pronásledoval představitele církve. Po změně režimu v roce 1990 byly sice navázány diplomatické styky, ale dosud nebyla ratifikována smlouva mezi oběma státy, která by upravila i postavení katolické církve v ČR. Nynější problémy kolem ratifikace smlouvy nejsou ve vztazích obou států výjimečné, například československá první republika se s Vatikánem dohodla na stručné úmluvě až v roce 1928.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Brněnští zastupitelé se budou dnes zabývat květnovým sjezdem sudetských Němců

ilustrační snímek

Brněnští zastupitelé se na dnešním jednání budou zabývat sjezdem sudetských Němců, který se má v Brně uskutečnit od 22. do 25. května, poprvé v Česku. Bod je...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

Americký prezident Donald Trump opět čelí kritice: Sdílel AI snímek, který pobouřil i republikány

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Sdílený obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa znovu rozvířil debatu o hranicích politické komunikace i využívání umělé inteligence. Snímek s náboženskou symbolikou vyvolal silné reakce...

14. dubna 2026

Policie pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska, nepřišla ze školy domů

ilustrační snímek

Policie na Vysočině pátrá po čtrnáctileté dívce z Pelhřimovska. Dnes odpoledne odešla ze školy v Senožatech a nepřišla domů. Policie o pátrání informovala dnes...

13. dubna 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Policie hledá čtrnáctiletou dívku z Pelhřimovska, ze školy domů se nevrátila

ilustrační snímek

Policie České republiky pátrá po čtrnáctileté dívce, která zmizela v pondělí odpoledne v obci Senožaty. Podle dostupných informací odešla po skončení vyučování ze školy, domů však už nedorazila....

13. dubna 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

