„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:02aktualizováno  17:02
Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc korun justice zamítla, protože nárok považovala za promlčený, i když odvolací soud zároveň uznal, že policie skutečně pochybila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Znovu rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2. Podle ústavních soudců žalobu nelze v tuto chvíli zamítnout kvůli promlčení. „Lhůta pro uplatnění nároku ještě ani nezačala běžet,“ řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Dnešní nález znamená „otevření brány“, pro oběti bude snazší dosáhnout odškodnění, prohlásil ženin advokát Daniel Bartoň.

Na základě trestního oznámení začala policie v květnu 2014 vyšetřovat sexuální zneužívání, kterého se údajně v předešlých dvanácti letech dopouštěl římskokatolický kněz. Začalo, když bylo ženě sedmnáct let,a končilo, když jí bylo třicet. Policie oznámení třikrát odložila s vysvětlením, že jednání nenaplnilo skutkovou podstatu znásilnění ani sexuálního nátlaku.

Biskupství v Brně postavilo mimo službu kněze, dopustil se sexuálního činu

Státní zastupitelství později sice uznalo, že kněz se dopustil sexuálního nátlaku, ale případ už znovu neotevřelo, protože v mezičase uplynula promlčecí doba. Ženinu stížnost proti odložení kauzy v minulosti odmítl Ústavní soud, našla však zastání u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, podle kterého české orgány dostatečně nezohlednily ženinu zranitelnost, psychický stav, vývoj vztahu s knězem a její závislost na něm.

Nejdřív rozhodnutí v trestní linii

Česko musí podle rozsudku štrasburského soudu ženě nahradit nemajetkovou újmu 25 tisíc eur, tedy přibližně 612 tisíc korun podle aktuálního kurzu. Žena také podala návrh na obnovu řízení u Ústavního soudu (ÚS), o které dosud nebylo rozhodnuto.

Dnešní nález se týká jiné linie soudního rozhodování. V roce 2022 žena uplatnila u ministerstva spravedlnosti nárok na náhradu nemajetkové újmy 500 tisíc způsobené trojnásobným odložením věci. Ministerstvo její žádosti nevyhovělo. Neuspěla ani u soudů, které sice uznaly, že policie porušila právo na účinné vyšetřování, ale nárok na náhradu újmy dosud považovaly promlčený.

Muž zneužil dceru i děti, s nimiž pracoval. Odškodnění stále nemají

Promlčecí lhůta v odškodňovací linii však podle ÚS nezačne běžet dřív, než porušení práva na účinné vyšetřování s konečnou platností posoudí všechny příslušné orgány v trestní linii, včetně ÚS a ESLP. V nyní projednávaném případě je tak nutné vyčkat, jak ÚS rozhodne o návrhu na obnovu řízení v trestní linií.

„Teprve po jeho rozhodnutí bude jasné, v jakém rozsahu bylo právo stěžovatelky na účinné vyšetřování porušeno a jak se věc dále procesně vyvine. Až tehdy může lhůta pro uplatnění nároku na náhradu újmy začít běžet,“ uvedl Jirsa.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

O život na zámcích nikdo nestojí. Město i stát je marně prodávají, ani snížení cen nepomáhá

Televize Nova v současnosti opakuje seriál Život na zámku z roku 1996. Jeho hrdinové měli s dědictvím v podobě aristokratického sídla jenom problémy. Zdá se, že o podobné starosti nestojí ani...

Dálnici D2 u Brna uzavřela vážná nehoda dodávky a kamionu

Vážná nehoda dodávky a kamionu dnes odpoledne uzavřela na 8. kilometru dálnici D2 ve směru na Brno. Na místě musel kvůli zranění přistát vrtulník. Policisté...

3. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí sezonu s Varšavským filharmonickým sborem

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) zahájí novou sezonu s Varšavským filharmonickým sborem. Společně uvedou Stabat Mater estonského skladatele Arvo Pärta v...

3. září 2025  16:57,  aktualizováno  16:57

Festival Art & Science opět představí aktivity ostravské univerzity

V areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se ve čtvrtek uskuteční desátý ročník festivalu Art & Science, propojuje vědu s uměním....

3. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali 51 dětských táborů, zjistili tři závady

Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali v letní sezoně 51 dětských rekreačních pobytů. Zjistili tři závady. V jednom případě uspořádal organizátor zotavovací...

3. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náplavku Lužické Nisy v Liberci ozdobí díla sochařky Magdaleny Jetelové

Budovanou Náplavku Lužické Nisy v Liberci ozdobí díla sochařky Magdaleny Jetelové, rodačky ze Semil. Sklářská společnost Preciosa se zase postará o výzdobu...

3. září 2025  16:09,  aktualizováno  16:09

Brněnští radní začali jednat o zákazu kouření u škol, v nejbližší době to nebude

Brněnští radní učinili krok k zákazu kouření na veřejných prostranstvích u škol - dnes projednali záměr vydat k tomu závaznou vyhlášku. Vedení města se k...

3. září 2025  16:03,  aktualizováno  17:15

Archeolog Absolon má pamětní desku v Pavilonu Anthropos, který založil

Pamětní desku z dílny výtvarnice a sochařky Ireny Armutidisové má od dnešního odpoledne ve stálé expozici Pavilonu Anthropos v Brně archeolog Karel Absolon....

3. září 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Rada brněnské části Komín chce odvolat ředitelku školy ZŠ a MŠ Pastviny

Rada brněnské části Komín chce kvůli systémovým nedostatkům v hospodaření odvolat ředitelku jedné z největších brněnských škol. Téma chce dnes v Komíně na...

3. září 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Školácká chyba, řekl soudce. Lupič šperků za dva miliony nechal na místě batůžek

Osmi a půl lety vězení potrestal ve středu českobudějovický krajský soud muže, který podle obžaloby přepadl loni v říjnu zlatnictví v Pelhřimově a ukradl šperky za dva miliony korun. Jak zaznamenaly...

3. září 2025  17:12

„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc...

3. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy...

3. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Zlínskou zoo navštívilo v srpnu 164.000 lidí, nejvíce za měsíc v historii

Zlínskou zoologickou zahradu navštívilo v srpnu 164.000 lidí. Je to nejvyšší návštěvnost za jediný měsíc v historii zoo, sdělila dnes ČTK mluvčí zahrady Romana...

3. září 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.