Ústavní soud se zastal matky, která místo výživného dostala auto

Ústavní soud (ÚS) se zastal ženy, která namísto dlužného výživného dostala od otce dvou společných dětí luxusní vozidlo BMW X5. Protože však muž čelil stíhání pro podvod, orgány činné v trestním řízení vůz zabavily, prodaly za 573.000 korun a peníze zajistily k pozdějšímu uspokojení nároků poškozených. Žena marně žádala o uvolnění peněz. Justice chybovala, když se nezabývala dopady zvoleného postupu na děti a jejich materiální zabezpečení. Znovu rozhodne Krajský soud v Českých Budějovicích, plyne z nálezu.
Podobný postup lze podle ÚS akceptovat jen v situaci, kdy vše nasvědčuje tomu, že převod auta je účelový. "Tak tomu ale v dotčeném případě nebylo," upozornili ústavní soudci. Existoval totiž rozsudek Vrchního soudu v Praze, který potvrzoval dluh na výživném i dohodu mezi rodiči o automobilu BMW.
Policie argumentovala tím, že vzhledem k rozsahu škody způsobené trestnou činností nelze v tomto případě upřednostnit zájmy dětí. Krajský soud na námitku, která se týkala výživného, nereagoval vůbec, přestože matka upozorňovala na to, že je samoživitelka a že blokace peněz může mít pro rodinu likvidační charakter.
Policisté i krajský soud se měli podle ÚS důkladněji zabývat tím, jak zvolený postup ovlivní děti a jejich materiální zabezpečení, tedy jak moc budou zablokované peníze rodině chybět. Teprve takto zjištěné skutečnosti pak měl soud poměřovat s veřejným zájmem na zajištění výnosu z trestné činnosti, plyne z nálezu.
ÚS se však detailně nezabýval otázkou, kdo byl vlastníkem automobilu. V dané situaci to nehrálo podstatnou roli. Trestní řád totiž umožňuje zajistit věc i jinému vlastníkovi, než je sám obžalovaný.
"Na takovém postupu orgánů činných v trestním řízení není nic ojedinělého – právě naopak, velmi často bývá institut zajištění věci používaný i vůči třetím osobám, na které obžalovaní své výnosy z trestné činnosti převedli, nebo například pro zajištění důkazů, které vlastní také třetí osoby," stojí v nálezu.