Ústavní soud se zastal seniorů, kteří usilují o častější kontakt s pravnukem

Ústavní soud (ÚS) se dnes zastal praprarodičů, kteří usilují o častější kontakt s pravnukem. Požádali o předběžné opatření, soudy jim ale dosud nevyhověly. Znovu rozhodne Obvodní soud pro Prahu 3. Praprarodiče mají obavu, že by se s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemuseli pravidelnějšího setkávání s pravnukem dožít. Argumentovali také nejlepším zájmem dítěte. Nález je dostupný na webu soudu.
"ÚS shledal porušení základních práv stěžovatelů. Soudy se dostatečně nevypořádaly s jejich argumenty a nezjistily stanovisko pravnuka k jeho budoucímu výchovnému uspořádání," uvedla mluvčí ÚS Miroslava Číhalíková Sedláčková. Nikdo z aktérů se vyhlášení nálezu nezúčastnil.
Seniorům je 84 a 86 let. Jsou praprarodiči jedenáctiletého chlapce z matčiny strany. Chlapec je nyní v převážné péči svého otce. S matkou má asistovaný styk na dvě hodiny jednou za 14 dní, praprarodiče se ale účastnit nemohou. Prostory, kde se kontakt s matkou odehrává, totiž nejsou bezbariérové.
Praprarodiče chtěli, aby předběžné opatření prozatímně upravilo také kontakt mezi nimi a chlapcem. Obvodní soud pro Prahu 3 ani Městský soud v Praze jim nevyhověly, ÚS ale jejich rozhodnutí zrušil, a to kvůli porušení práva na spravedlivý proces.
Pražské soudy se nevypořádaly s argumenty seniorů, což byl zejména jejich vysoký věk, zdravotní stav a také nejlepší zájem dítěte. Navíc soudy nevyvinuly žádné úsilí k zjištění stanoviska chlapce k budoucímu výchovnému uspořádání.
Případ se nyní vrací k obvodnímu soudu. Bude vázáný právním názorem ÚS. "Stručně řečeno, při rozhodování o úpravě výchovných poměrů nezletilého musí zjistit názor nezletilého a pečlivě se zabývat argumenty stěžovatelů, které podle nich odůvodňují naléhavou potřebu zatímní úpravy poměrů. Ať už soud dospěje k jakémukoliv výsledku, musí svoje rozhodnutí řádně odůvodnit," uvedla Číhalíková Sedláčková.