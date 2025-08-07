Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o zámky v Lednici a Valticích

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:32aktualizováno  16:32
Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku včetně zámků v Lednici a Valticích, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Nárok na vydání majetku, který je nyní v rukou státu, uplatnila Nadace knížete z Lichtenštejna.
Pohled na lednický zámek z ptačí perspektivy.

Pohled na lednický zámek z ptačí perspektivy. | foto: Profimedia.cz

Neuspěla u Okresního soudu v Břeclavi, Krajského soudu v Brně ani Nejvyššího soudu. Ústavní soud rozhodl stručným usnesením, stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou.

Nadace podala žaloby k 26 českým okresním soudům na konci roku 2018, jedním z nich byl i soud v Břeclavi. V žalobách poukazovala na to, že poslední držitel rodových majetků na českém území František Josef II. nebyl občan Německa, ale neutrálního Lichtenštejnska, navíc hlava suverénního státu.

Lednice a další majetek zůstává státu, Lichtenštejnové neuspěli ani u Nejvyššího soudu

Konfiskace majetku tak byla podle nadace nezákonná. Československé úřady ale po druhé světové válce vycházely z toho, že se lichtenštejnský kníže přihlásil ve 30. letech 20. století k německé národnosti, a proto jeho majetek propadl na základě Benešových dekretů státu.

Průběžně se nadace v jednotlivých sporech obracela na Nejvyšší i Ústavní soud (ÚS), zatím bez úspěchu. Loni v dubnu například ÚS zamítl stížnost kvůli pozemkům na jihovýchodním okraji Prahy v katastrálních územích Hájek u Uhříněvsi, Královice a Uhříněves.

Na majetek rodu se podle většinového názoru ústavních soudců vztahovaly poválečné konfiskační dekrety a rozhodnutí tehdejších správních orgánů nemohou současné soudy nově přezkoumávat. Výjimku z pravidla stanovily restituční předpisy, které však na Lichtenštejny nedopadají. O majetek totiž přišli ještě před nástupem komunistické totality.

Argumentace se opakuje, rozhodnutí se nemění

Sérií dalších usnesení odmítl ÚS v posledním roce stížnosti, které se týkaly třeba majetku na Orlickoústecku, Brněnsku, Bruntálsku či Olomoucku. V aktuálním usnesení poukázal soud na to, že argumentace stížností se opakuje, ani jeho rozhodnutí se proto nemění.

Spor vedený původně u Okresního soudu v Břeclavi je výjimečný tím, že se týká také Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Mezi 14 státními institucemi, které u břeclavského soudu žalobě čelily, byly například Lesy ČR, Národní památkový ústav, Povodí Moravy či Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Lichtenštejnsko žene spor o pozemky v Česku do Štrasburku

Lichtenštejnové už dříve podali na Česko i mezistátní stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. V roce 2023 Nadace knížete z Lichtenštejna uvedla, že je připravena se vzdát vlastnických nároků na majetek v Česku výměnou za vytvoření společného fondu, na který budou vlastnická práva ke spornému majetku převedena. Knížecí nadaci by v takovém případě byla svěřena povinnost odpovědně a udržitelně s majetkem ve fondu hospodařit.

