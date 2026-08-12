Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o další stížnosti Jiřikovského kvůli vazbě

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Týká se vazby. Obhajoba ve stížnosti poukazuje na to, že Jiřikovský v jednom z vazebních řízení nedostal příležitost reagovat na vyjádření Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Městský soud v Brně letos v dubnu ponechal Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna. Muž podal stížnost, kterou krajský soud poslal k reakci státnímu zastupitelství a obdržel osmistránkové vyjádření. Následně v květnu zrušil usnesení městského soudu, ovšem sám rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vězení, protože vazební důvody trvají. Obhajoba tvrdí, že krajský soud vycházel i z argumentů státního zastupitelství, ke kterým se ovšem Jiřikovský nemohl vyjádřit.
Na základě jiného podnětu ústavní soudci už dříve konstatovali porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu ale předešlý nález nevedl. Sporné vazební rozhodnutí už v mezičase nahradilo nové.
Na verdikt ÚS momentálně čeká ještě osm dalších stížností v bitcoinové kauze. Pět jich podal Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS).
Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na "vyprání" špinavých peněz. Aktéři vinu popírají.