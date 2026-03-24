Městský soud v Praze se musí znovu zabývat pokutou milion korun za překročení maximální výšky skládky v Úholičkách u Prahy. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti společnosti FCC Regios, která skládku provozuje. Povinnost ukončit skládkování v konkrétní výšce nebyla v integrovaném povolení stanovená dostatečně jasně, plyne z nálezu. Kótu zmiňovalo jen stavební povolení a vztahovala se až ke stavu po sesednutí a konsolidaci. Společnost nález ÚS vítá a respektuje, sdělila ČTK mluvčí FCC Česká republika Kristina Jakubcová. FCC Regios je jednou z provozoven FCC Česká republika.
"Teď bude na městském soudu, aby se znovu podíval do všech dokumentů, které souvisí s integrovaným povolením, a buď tam našel skutečně jasné číslo, jehož překročení lze sankcionovat, a když to číslo nenajde, bude to v konečném důsledku znamenat, že pokuta nebude platit," řekl novinářům soudce zpravodaj Martin Smolek.
Zástupci firmy se vyhlášení nálezu nezúčastnili. "Jedná se o spor týkající se provozní výšky skládky, kdy vydaná povolení neurčitě stanovovala výši jejího tělesa. Máme za to a doufáme, že tento nález Ústavního soudu do záležitosti vnese jasno," uvedla mluvčí FCC Česká republika. Smolek zdůraznil, že soud dnešním nálezem nerozhodl v neprospěch životního prostředí. Problém spočíval čistě v tom, že povinnost nebyla stanovená dostatečně jasně. Integrované povolení lze změnit, připomněl Smolek.
Nález má i obecnější přesah. "Je to jasná instrukce pro správní orgány, když budou vydávat integrované povolení, aby jasně stanovily buď přímo v povolení, nebo v doprovodných dokumentech, jako je stavební povolení nebo provozní řád skládky, kótu, při jejímž překročení je potřeba skládkování zastavit," uvedl soudce.
Česká inspekce životního prostředí firmě nejprve v červenci 2020 uložila pokutu 1,2 milionu korun za porušení tří podmínek integrovaného povolení. Ministerstvo životního prostředí pokutu snížilo na milion korun a po zásahu správních soudů se pochybení zúžilo jen na to, že firma neukončila ukládání odpadu po dovršení maximální kóty.
Městský soud poslední žalobu firmy zamítl. Dospěl k závěru, že maximální výšku, která podle stavebního povolení činí 334,5 metru nad mořem, nelze překročit ani ve fázi před sesednutím skládky. Verdikt potvrdil i Nejvyšší správní soud. Poukázal na to, že sesednutí odpadu nelze předem odhadnout ani na ně spoléhat.