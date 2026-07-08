Ústavní soud vyhlásí nález k rozhodnutím soudů o Jiřikovského vazbě

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí nález ke dvěma starším verdiktům soudů nižších instancí, které rozhodovaly o vazbě pro Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy. Jde o jednu z šesti dosud nerozhodnutých ústavních stížností Jiřikovského a neznamená to, že by ÚS musel muži vyhovět. A i kdyby se tak stalo, vazba by měla trvat dál na základě pozdějších rozhodnutí. Jiřikovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti, hrozí mu až 30 let vězení.
Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna, soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Naposledy v polovině dubna Městský soud v Brně a následně po stížnosti krajský soud v květnu rozhodly o ponechání muže ve vazbě. Ústavní soud nicméně vyhlásí nález k rozhodnutí městského soudu z 11. března, kdy soud rozhodoval o samostatné žádosti Jiřikovského o propuštění z vazby - zamítl ji. A také k následnému rozhodnutí krajského soudu z 16. dubna, který zamítl stížnost Jiřikovského.
Letos na začátku května detektivové v kauze obvinili také exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), který kvůli kauze loni rezignoval, jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a Jiřikovského advokáta Kárima Titze z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. U jednoho z nich poté stíhání ještě rozšířili o další jednání týkající se praní špinavých peněz. Blažek, Daňhel i Titz jsou stíháni na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal od Jiřikovského tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni v březnu jako dar pro stát. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci případ Jiřikovského i samotné darování bitcoinů vede pod jednou kauzou. Od konce dubna se zabývá také trestním oznámením, které podal nynější ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze.
Ústavní soud dnes také oznámí, jak rozhodl o návrhu na zpětné vyslovení neústavnosti části zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců. Jde o započítávání mateřské a rodičovské dovolené do délky praxe. Nález se týká právní úpravy účinné do 30. září 2025, nyní se už dovolená započítává.