Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti advokátky Lucie Hrdé ve sporu o odměnu za hájení práv zvláště zranitelné oběti v kauze týrání. Jako zmocněnkyně dostala od státu zhruba polovinu částky, kterou nárokovala. O tarifní hodnotě musí znovu rozhodovat Okresní soud Praha-východ. ÚS v nálezu kritizuje přepjatý formalismus. Hrdá rozhodnutí přivítala, poukázala však na to, že jde o obecnější problém.
"Doslovný výklad advokátního tarifu, na kterém v tomto případě lpěly obecné soudy, představuje formalistický a úzkoprsý přístup k aplikaci práva," uvedla při vyhlášení nálezu soudkyně zpravodajka Lucie Dolanská Bányaiová.
"Soudy využívají každé formalistické kličky, aby advokátům-zmocněncům obětí zkrátili odměnu na minimum," řekla ČTK Hrdá. Sama kvůli tomu před časem deklarovala, že činnost zmocněnkyně už na náklady státu vykonávat nebude a nechala se vyškrtnout ze seznamu.
Ve sporu, kterým se dnes ÚS zabýval, jde o to, jak stanovit tarifní hodnotu pro výpočet odměny. Hrdá ji navrhovala odvodit od částky 150.000 korun, kterou obviněný ještě před vynesením rozsudku dobrovolně zaplatil týrané ženě jako náhradu nemajetkové újmy, a to i zásluhou zmocněnkyně oběti.
Soudy však argumentovaly tím, že podle advokátního tarifu se hodnota odvíjí od částky, která byla poškozené přisouzena v trestním řízení. Trestní soud ale v tomto případě týrané ženě žádné peníze nepřiznal a odkázal ji na občanskoprávní řízení. Justice tedy zvolila tedy jiný způsob výpočtu, na jehož základě získala Hrdá 54.842 korun, zhruba polovinu nároku. K penězům, které odsouzený uhradil dobrovolně, prý nelze přihlížet, s čímž nesouhlasila ani Hrdá, ani ústavní soudci.
Dolanská Bányaiová uvedla, že dohoda na odškodnění ještě před trestním rozsudkem je vlastně optimální řešení a zmocněnkyně by neměla tratit na tom, že k dohodě svou prací přispěla. "Není akceptovatelné ani logické, aby soud vycházel z premisy, že poškozená vlastně nebyla úspěšná vůbec, protože byla v rozsudku odkázaná na civilní řízení," uvedla soudkyně.
Hrdá dlouhodobě poukazuje na to, že krácení odměn odrazuje advokáty od zastupování obětí a přispívá k sekundární viktimizaci, tedy dalšímu zraňování. Dolanská Bányaiová ale ČTK řekla, že soud se tentokrát zabýval jen konkrétním případem, nikoliv obecnější situací.
Hrdá uvedla, že ústavních stížností v minulosti podala více, většina jich skončila odmítnutím. Doufá, že na základě některého dalšího podnětu se bude ÚS odměnami zmocněnců zabývat i s obecnějším přesahem. "Budeme to zkoušet dál," uvedla.