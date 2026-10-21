Ústavní soud zamítl návrh na zrušení části zákona o obchodních korporacích

Ústavní soud (ÚS) zamítl návrh na zrušení části zákona o obchodních korporacích. Krajský soud v Brně navrhoval vyškrtnout patnáctidenní pořádkovou lhůtu, ve které musí justice rozhodnout o návrhu na jmenování znalce přezkoumávajícího takzvanou zprávu o vztazích. Podle krajského soudu je lhůta příliš krátká.
Ústavní soudci v jednomyslně přijatém nálezu zpravodaje Michala Bartoně dospěli k závěru, že lhůta není svévolná a že sleduje legitimní cíl, který spočívá v rychlém jmenování znalce a následném vyjasnění, zda je zpráva o vztazích úplná a pravdivá. Délka lhůty se soudu nejeví jako zjevně nepřiměřená. V odůvodněných případech ji justice může překročit.
"Jde o lhůtu pořádkovou a její uplynutí tak není spojeno se zásahy do ústavních práv účastníků řízení. Obecný soud musí dát vždy přednost ochraně ústavních práv účastníků řízení i za cenu případného překročení pořádkové lhůty pro rozhodnutí," stojí v nálezu.
Zpráva o vztazích je písemný dokument, který musí každoročně do tří měsíců od skončení účetního období vypracovat statutární orgán ovládané obchodní korporace. Popisuje vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou i dalšími propojenými společnostmi. Slouží mimo jiné k ochraně menšinových společníků a věřitelů.
Zákon umožňuje, aby zprávu o vztazích přezkoumal nezávislý znalec. Společníci si tak mohou ověřit, zda je zpráva úplná a pravdivá. Sporné zákonné ustanovení zakotvuje patnáctidenní lhůtu pro jmenování znalce. Podle krajského soudu však lhůtu nelze v praxi dodržet. Soud totiž musí nařídit jednání a předvolat účastníky, kteří potřebují čas k přípravě a vyjádření. Kdyby chtěl soud za každou cenu dodržet patnáctidenní lhůtu, musel by stanovovat účastníkům řízení velmi krátké lhůty k předložení jejich vyjádření. Z dnešního nálezu plyne, že prioritu mají práva účastníků řízení.
"Ocitne-li se v kolizi ústavní procesní právo účastníka řízení s požadavkem na dodržení podústavní pořádkové lhůty určené pro rozhodnutí soudu, musí dát soud vždy přednost ochraně ústavních práv účastníků řízení i za cenu nedodržení pořádkové lhůty. Jinak řečeno, existence pořádkové lhůty nemůže ospravedlnit případné zásahy do ústavních procesních práv účastníků řízení soudem," uvedla mluvčí ÚS Miroslava Číhalíková Sedláčková.