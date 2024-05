Po útoku prudkým jedem stromy znovu obrazily, vandala ale policie nedopadla

Na křížení ulice Jílkovy a Mrkosovy v brněnských Židenicích by dnes téměř nikdo nepoznal, že tady právě rostou stromy, které chtěl otrávit neznámý pachatel. Zelená se to všemi směry, přestože si pětice z nich před rokem zažila nečekanou nálož v podobě glyfosátu, který přímo do jejich kmene někdo nalil předem vyvrtanými otvory.

„Na konci loňského roku to vypadalo hůř. Sám jsem se bál, jak to dopadne, ale zaplaťpánbůh je vše dobré. Žádný jsme kácet nemuseli,“ prohlásil pracovník Veřejné zeleně města Brna Martin Vavrinec.

Podle něj se otrava prudkým jedem na stromech projevila naštěstí jen částečně, kdy je část větví suchá. Chystá se proto jejich ořez. „Jeden z pěti takto napadených stromů je horší, uvidíme, jak se mu bude dařit,“ doplnil.

Podle místostarostky Židenic Jany Šťastné (nez.) jsou napadané stromy omezené v růstu.

Právě židenická radnice loni v reakci na tento čin podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Policisté ale vandala nedopadli. „Případ byl už v loňském roce odložen,“ sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.

Policisté přitom měli k dispozici kamerové záběry z ulice. Záznamy ale podle Chaloupky nebyly natolik kvalitní, aby podle nich dokázali usvědčit konkrétního člověka. Více informací pravděpodobně nezjistili ani od obyvatel ulice.

Místostarostka je z výsledku pátrání zklamaná. Chápe, že některým tamním obyvatelům stromy v ulici vadí kvůli jejich plodům. „Je pravda, že červené kuličky z dřínu barví, ale to přece není důvod ke zničení vzrostlého stromu,“ podotkla už loni Šťastná. Letos se podle ní naštěstí vandal neukázal.