Úvodní ohňostroj za doprovodu písní kapely Mirai

Brno

V divadle odhalí tajné heslo a vydají se do světa hrdinů

Už jste někdy byli na Den dětí v divadle? Chcete s nimi na jejich svátek strávit čas v prostředí brněnské Reduty a zúčastnit se programu na místech, kam se běžně nepodívají? Pokud ano, zájemci se v sobotu 1. června od 10 do 15 hodin zdarma vydají na cestu plnou překvapení s hrdiny z dětských inscenací Národního divadla Brno. Odhalí tajné heslo, které odemkne bránu do jejich světa.

Hurá do ateliérů kouknout se umělcům pod ruce

Dvanáctý ročník festivalu otevřených ateliérů Open Studios Brno láká o víkendu 1. a 2. června na otevřené ateliéry současných umělců. Zájemci mohou zdarma nahlédnout do jejich dílen s autentickým autorským výkladem a zažít tvůrčí atmosféru na vlastní kůži. Můžou se těšit na workshopy či komentované prohlídky, třeba v brněnské káznici. Celý program najdou na www.openstudios.cz.

Slavnosti synkop poprvé v česko-americkém rytmu

I letošní ročník „festivalu na festivalu“, který si do znaku vepsal rytmický útvar tradičně úzce spojený s jazzem, totiž synkopu, se v sobotu 1. června odehraje na třech pódiích brněnského Divadla Husa na provázku. Tentokrát však poprvé s česko-americkým programem, rozděleným půl na půl. Návštěvníky pobaví kapela 2in2out se saxofonistkou Nelou Dusovou, dvacet let od svého založení zase oslaví pražské Limbo. Vystoupí i sedmadvacetiletý saxofonista z Philadelphie Immanuel Wilkins a především uznávaný americký bubeník Kassa Overall. Základní vstupenka vyjde na 490 korun.

Beyond the Sound zve na setkání umění a vědy

Symfonie z hlubin arktického oceánu, teplota Slunce schovaná v malé bublině nebo korkové duby, chránící od pradávna portugalskou krajinu před požáry. Dům umění města Brna hostí ve svých sálech světovou špičku zvukového umění, které však jde mnohem dál než za samotný zvuk. Ekologie, počítačová technika (na snímku dílo Tekutá paměť) či obnovitelné zdroje, to je namátkou pár mezioborových přesahů, které výstava Beyond the Sound nabízí. Nově za dobrovolné vstupné v neděli a ve středu, a to až do 14. července.

Hodonín

Krásy Hodonínské Dúbravy ukáže nový dům přírody

Oslavit Den dětí, prohlédnout si novou interaktivní expozici o lesních krásách a užít si doprovodný tvořivé odpoledne. To je ve zkratce program slavnostního otevření Domu přírody Hodonínské Dúbravy na sobotu 1. června od 14 do 18 hodin v moderním návštěvnickém středisku národní přírodní památky. Vznikl přestavbou někdejší mateřské školy v hodonínské lokalitě zvané Bažantnice.

Břeclav

Do Zahrady Evropy se dá vyrazit starým Hurvínkem

Pro dokonalé spojení přírodních krás a romantických staveb se Lednicko-valtickému areálu přezdívá Zahrada Evropy. Výlet do malebné krajiny na jihu Moravy si zájemci můžou o víkendech zpestřit jízdou nostalgickým vlakem. Mezi Břeclaví a Lednicí je sveze historický motoráček z 50. let minulého století, takzvaný Hurvínek. Z Břeclavi odjíždí v sobotu i v neděli v 9.23, 11.23, 13.11 a 15.11 hodin.

Znojmo

Hradební příkop se promění v Jurský park

Městský park ve Znojmě ožije v sobotu 1. června od 10 do 16 hodin nejrůznějšími atrakcemi a programem pro děti. „Letos jsme opět připravili zábavný program po celý den, kde si vybere každý kluk či holka. Nebude chybět kejklíř Čabík, show jednoho z nejznámějších žonglérů Michala Třísky, ukázky záchranných složek, ale také poprvé program Po stopách Tyrannosaura rexe a proměna Hradebního příkopu v Jurský park. Dolní část pak patří Galerii a Prostoru, kde vyroste jejich venkovní kreativní ateliér,“ popisuje ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.