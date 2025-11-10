Že se příliš nevyplatí spoléhat se na navigaci, ví od víkendu minimálně několik dalších šoférů, kteří vyrazili z brněnské Lesné do Obřan zkratkou po vyjeté cestě k tamním zahrádkám.
Blátivá cesta byla kluzká a velmi rozbahněná, uvázl na ní stříbrný vůz. Než dorazili obřanští dobrovolní hasiči, které zavolala řidička tohoto automobilu, už za ní stála další dvě auta. Ta také zapadla. Hasičům motoristé tvrdili, že je tudy vedla navigace.
„Dokud jsem to neuviděl, tak jsem tomu nechtěl věřit,“ uvedl velitel tamních hasičů Radek Vyšinka.
K cestě až na Fryčajovu a přes Obřany do sousedních Bílovic nad Svitavou by jízda touto „zkratkou“ nedávala smysl, jenže v ulici, kde polní cesta končí, sídlí wellness centrum. Tam podle Vyšinky minimálně někteří řidiči jeli.
Polní cesta, kde zapadli někteří řidiči aut
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License
Rozbahněný terén dal zabrat i obřanským hasičům, kteří se nedostali až na místo s vlastní technikou. Museli tak pěšky.
Na pomoc s vyproštěním uvězněných vozidel povolali kolegy z Bílovic nad Svitavou. Těm se už úkol podařilo splnit bez jakékoliv škody či zranění kohokoli z osádky nebo zasahujících hasičů.
„U rozvodny na Lesné jsme pak ještě otáčeli zhruba další čtyři nebo pět aut, která tudy chtěla projet, jak jim říkala navigace,“ dodal Vyšinka s tím, že vždy nejde na tuto technologii spoléhat.
|
Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě
Ostatně i zmíněné wellness centrum 4Comfort na svých webových stránkách nabádá klienty k cestě buď MHD, nebo v případě využití auta trasou přes ulici Zlatníky.
Pro cestu mezi brněnskými Obřany a Bílovicemi nad Svitavou vede od začátku minulého týdne dvacet kilometrů dlouhá objízdná trasa přes Ochoz u Brna.
Místní, kteří jsou držiteli povolenek, mohou využít i vyasfaltovanou cestu mezi poli a úzké uličky, kde je kvůli vyššímu provozu snížená rychlost na 30 kilometrů v hodině. Řidiči ale jezdí rychleji. Podle policie jde o překročení do deseti kilometrů v hodině.
Komplikace navíc už před začátkem uzavírky způsobily spory města a majitelky jedné z parcel v blízkosti cesty. Umístila na ni nejdříve kameny a pásky. Když ale zmizely, dala tam květináč, kvůli němuž se musely autobusy, které tudy rovněž jezdí, v prvních dnech složitě stáčet v zatáčce za pomoci dispečerů přímo na místě. V druhé polovině týdne už jejich asistence nebyla potřeba.