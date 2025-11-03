Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

Marek Osouch
  12:32
Se zahájením uzavírky Fryčajovy ulice, která spojuje sever Brna s Bílovicemi nad Svitavou, vyvstaly nečekané problémy. Už minulý týden při zkušebních jízdách ztěžovaly průjezd zatáčkou na objízdné trase mezi poli kameny a páska. V pondělí, v první pracovní den uzavírky, je nahradil květináč. Průjezd autobusu tak musí na místě korigovat pracovníci dopravního podniku.

Pokud se chtějí lidé od začátku listopadu dostat z brněnské části Obřany do sousední obce Bílovice nad Svitavou nebo opačným směrem, musí místo pár stovek metrů dlouhé cesty absolvovat dvacetikilometrovou objížďku. Nebo jet autobusem po úzké cestě mezi poli, na kterou mohou vyrazit také místní s náležitou výjimkou.

Tato varianta se nelíbí některým majitelům pozemků kolem cesty, kteří se hrozbě zvýšeného provozu rozhodli svérázně bránit.

V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)
V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)
V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)
V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)
V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)
18 fotografií

Už minulý týden se tu nemohl při testovacích jízdách stočit autobus, jemuž v kritické zatáčce bránily v pohybu kameny naskládané podél cesty spolu s tyčkami, které spojovala páska. Takto si svůj pozemek obehnala Lucie Konvičková.

O víkendu kameny zmizely a autobusy tak mohly bez problémů projíždět, jenže v pondělí jim cestu pro změnu ztěžoval květinový záhon. Zatímco cestu do Bílovic řidič ještě zvládl, při cestě zpět se bez asistence přítomných zaměstnanců dispečinku dopravního podniku stočit nedokázal.

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

„Je to pro nás bohužel zbytečná komplikace. Kvůli těmto překážkám musí řidič v místě couvat, což si vyžaduje dispečerské řízení,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková s tím, že květináč se v místě objevil v neděli vpodvečer.

Konvičková tvrdí, že jde o reakci na kroky Brna a dopravního podniku, který kameny a tyčky s páskami odstranil. Podle svých slov jen chrání svůj majetek, magistrát podle ní argumentuje tím, že přes něj vede veřejná cesta a žena nemá právo ji blokovat. „Řekli nám, že jsme udělali přestupek,“ uvedla Konvičková.

Obavy ze zimního provozu

Ona naopak prostřednictvím právníka poslala předžalobní výzvu dopravnímu podniku. „Naším cílem není blokovat průjezd autobusu. Ale nelíbí se nám, jak se najednou změnila pravidla,“ naráží na fakt, že nárok na povolenku a průjezd po cestě mezi poli získali mimo autobusů také obyvatelé sídliště v Obřanech.

„Máme strach, že se ulice Hradiska ucpe, nejsou tady ani pořádné chodníky,“ vyjadřuje Konvičková své obavy. Výhrůžky kromě těch na sociálních sítích zatím kvůli svým krokům nedostává.

Dopravní podnik podle své mluvčí k odstranění kamenů přistoupil, aby mohly autobusy projet. „Paní Konvičková nám zaslala dopis, v jehož závěru uvádí, že pokud nebude z naší strany neprodleně ukončeno protiprávní jednání, bude proti nám podán návrh na zahájení soudního řízení,“ přiblížila Tomaštíková.

Případné překážky v kritické zatáčce nemusí být jediným problémem objízdné trasy. Kromě hrozby ucpání trasy, k čemuž podle Konvičkové už o víkendu v jeden moment došlo, mají někteří cestující z pondělního rána obavy, jak autobus zvládne cestu v zimě.

A to nejen kvůli polní cestě zpevněné asfaltem, ale i kvůli ulici Hradiska, kterou vede velmi prudký kopec stoupající od Mlýnského nábřeží u řeky Svitavy. „Zimní údržbu by měla zajišťovat městská společnost Brněnské komunikace,“ podotkla Tomaštíková.

Pondělní ráno se přes značné obavy obešlo bez větších komplikací. Řidiči se k sobě chovali ohleduplně, často se při průjezdu se šoféry autobusu mávnutím pozdravili. Kamery hlídají, aby do ulice nevjížděl nikdo bez povolení.

Komplikace zažívali lidé na dvacet kilometrů dlouhé objízdné trase přes Ochoz u Brna. V pondělí ráno hlásili řidiči z místa hustou dopravu s kolonami.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Letní pneu v zimě mohou být často lepší než zimní, mají kratší brzdnou dráhu. Nesmí ale ležet sníh a led

Je každoroční podzimní přezouvání z letních na zimní gumy otázkou bezpečnosti, nebo více byznysem výrobců a pneuservisů? Pokud nevyrážíte na sněhem zaváté silnice, můžete využít i celoroční...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Hledá se nástupce Bobka. Praha vypsala výběrové řízení na nového ředitele zoo

Praha vypsala výběrové řízení na ředitele pražské zoologické zahrady. Vybere ho do 16. února příštího roku. Vypsání řízení v pondělí schválili pražští radní. Nově bude mít pozice funkční období šest...

3. listopadu 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Charita Slaný přijímá sezonní oblečení, uvítá i pomoc dobrovolníků

Charita Slaný přijímá sezonní oblečení, aktuálně třeba teplé bundy, mikiny, oteplováky, svetry a podobně. Organizace pomáhá seniorům, samoživitelům i rodinám v...

3. listopadu 2025  12:04,  aktualizováno  12:04

Naděje žije: Do Prahy přijíždí inspirativní manželé Finleyovi, kteří mění pohled na zdraví i životní smysl

3. listopadu 2025  13:35

Provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu zastavil na 71. kilometru požár kamionu

Požár kamionu na 71. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dopoledne zastavil provoz. Nikomu se nic nestalo, řekli dnes ČTK zástupci policie a hasičů....

3. listopadu 2025  11:56,  aktualizováno  11:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zemřel polárník Prošek. Věnoval se změně klimatu, zakládal stanici v Antarktidě

Ve věku 85 let zemřel v neděli v kruhu svých nejbližších geograf Pavel Prošek, který založil vědeckou stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Byl předním českým...

3. listopadu 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Krumlovský bazén už bourají. Za požár kvůli sršnímu hnízdu dostal muž podmínku

Soud uložil čtyřiapadesátiletému muži za požár bazénu v Českém Krumlově podmíněný trest. Bazén loni shořel poté, co obžalovaný při likvidaci vos a sršňů použil oheň. Při předchozím líčení chtěl...

3. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  13:21

Trutnovská Galerie UFFO nabízí výběr z tvorby fotografa Lukáše Dvořáka

Trutnovská Galerii UFFO výstavuje snímky fotografa Lukáše Dvořáka. Výstava nazvaná Unveiled silence/Odhalené ticho potrvá do 14. listopadu, informovali...

3. listopadu 2025  11:44,  aktualizováno  11:44

Provoz na dálnici D11 ve směru na Prahu stojí, na 71. kilometru hořel kamion

Požár kamionu na 71. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu dopoledne zastavil provoz. Nikomu se nic nestalo, řekli dnes ČTK zástupci policie a hasičů....

3. listopadu 2025  11:41,  aktualizováno  11:41

V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů

V Dublovicích na Příbramsku se 22. listopadu uskuteční referendum o průzkumu nerostných surovin na území obce, který by mohl vést k následné těžbě. Lidé mají...

3. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

V Dublovicích na Příbramsku se uskuteční referendum o průzkumu nerostů

V Dublovicích na Příbramsku se 22. listopadu uskuteční referendum o průzkumu nerostných surovin na území obce, který by mohl vést k následné těžbě. Lidé mají...

3. listopadu 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Poslední šance! Putovní výstava k 150 letům MHD v Praze dorazila do OC Lužiny

Pražská městská hromadná doprava letos slaví 150 let od zahájení provozu první koňské tramvaje. K významnému jubileu připravil Dopravní podnik hl. m. Prahy sérii akcí, mezi nimi i putovní výstavu,...

3. listopadu 2025  12:57

Jemnice do rozpočtu navrhne i peníze na elektrické připojení průmyslové zóny

Město Jemnice na Třebíčsku zvažuje zařadit do rozpočtu na příští rok peníze na posílené připojení nové průmyslové zóny k elektrické síti. Současná kapacita...

3. listopadu 2025  11:13,  aktualizováno  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.