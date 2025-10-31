Dusno kvůli uzavírce. Na objížďce lidé natáhli pásku, autobus projede jen stěží

Oldřich Haluza
  14:42aktualizováno  15:16
Na dva roky v sobotu uzavře frekventovanou ulici Fryčajova v brněnských Obřanech oprava starého vodovodu. Náhradní objízdná trasa pro tisíce přespolních řidičů měří téměř 20 kilometrů. Místní mohou na základě povolenky využít objížďku po okolních úzkých ulicích a vyasfaltované cestě mezi poli, kudy má jezdit také výluková autobusová linka. Lidé ovšem v úzké zatáčce na objížďce natáhli červeno-bílé pásky. Autobus si tak nemůže nadjet. Nejspíš projede jen s obtížemi, pokud vůbec.

Trasa pro místní vede přes Mlýnské nábřeží, ulicí Hradiska a po navazující zpevněné silnici, která byla původně polní cestou. Obě ulice jsou velice úzké, auta se tam vyhnou často jen s obtížemi.

Kvůli uzavírce ulice Fryčajova v Obřanech vede objízdná trasa pro místní obyvatele a výlukovou minibusovou linku po úzké vyasfaltované silnici mezi poli. Nejkritičtějším úsekem je ostrá zatáčka, kde majitelé pozemku hned vedle cesty umístili červenobílou pásku, aby se po této části jejich parcely nejezdilo.
Ve Fryčajově ulici na severu Brna začala oprava vodovodu. Zatím tu dopravu řídí semafor, od začátku listopadu bude ulice zavřená úplně. (15. října 2025)
Při uzavírce Fryčajovy ulice na severu Brna povede objížďka pro místní okolními úzkými ulicemi. (15. října 2025)
10 fotografií

Pro minibusovou linku x75 nahrazující spoje číslo 75 je patrně nejkritičtějším místem ostrá zatáčka na vyasfaltované silnici, v níž si musejí vozy nadjíždět. V týdnech před uzavírkou Fryčajovy tam hned vedle silnice na soukromém pozemku přibyly natažené pásky, které minibusu manévr ztěžují.

Majitelé je tam umístili, aby podle svých slov ochránili části vlastního pozemku, které nebyly minimálně podle původních představ potřeba pro průjezd.

Polní cesty, kudy budou jezdit autobusy

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Dopravní podnik města Brna (DPMB) den před spuštěním provozu výlukové linky x75 přes Hradiska konstatoval, že autobus touto trasou ve směru dolů neprojede. Zodpovědnost se snaží přenést na majitele pozemku, přes nějž trasa vede, a tlačí na starostku městské části, aby majitele přiměla rozšířit na poslední chvíli cestu vedoucí přes jejich pozemek tak, aby tudy mohl autobus projet,“ prohlásila spolumajitelka dotčené parcely Lucie Konvičková s tím, že je nikdo z magistrátu ani DPMB nekontaktoval.

Podle magistrátu si dopravní podnik vyzkoušel průjezd minibusem přes Hradiska a navazující silnici ve spolupráci s místní radnicí už v srpnu.

„Podle toho naplánoval trasu a jízdní řád. Až nyní těsně před uzavírkou se v profilu dříve volně přístupného koridoru cesty objevily pevné překážky. Jedná se pouze o jedno místo v zatáčce, kde si minibus musí nadjet. Podotýkáme, že silnice Hradiska je nyní veřejně přístupná všem. Proto jsme přistoupili k regulaci, kdy na ni bude povolen vjezd pouze na základě získaného oprávnění,“ reagoval mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Bude tady jezdit příliš mnoho aut, zlobí se lidé

Místní na nevhodnost trasy pro využití většího počtu aut upozorňovali opakovaně už delší dobu. Nelíbí se jim, že možnost průjezdu dostanou i lidé bydlící za uzavírkou na obřanském sídlišti, pokud si vyřídí povolenku.

Stejně jako radnice požadovali, aby se výjimky vztahovaly kromě minibusové linky pouze na nejpotřebnější typu držitelů průkazu ZTP.

Na severu Brna se bojí kolapsu dopravy, objížďka pro místní vede úzkými silnicemi

„Magistrát nyní vyhrožuje a přenáší zodpovědnost na majitele pozemku konstatováním, že pokud neustoupí a nerozšíří veřejnou komunikaci na svém pozemku, linka bude zrušena. To mimo jiné znamená, že se do bílovické školy nedostane 75 dětí, které tam dojíždějí z Obřan. Tisíce aut rezidentů z Obřan, kteří dostali povolení pro průjezd touto trasou, tudy však budou moci jezdit,“ řekla Konvičková.

Magistrát však upozorňuje, že povolení k vjezdu obdrželo zhruba 900 žadatelů z řad místních obyvatel nebo sociálních, zdravotních či zásobovacích služeb.

„Nejedná se tedy o tisíce aut. Pro průjezd minibusu budou muset být zábrany odsunuty. Dopravní situaci samozřejmě budeme sledovat a vyhodnocovat. Naší snahou je zajistit obyvatelům Obřan a potažmo také Bílovic, odkud jede linka x75, spojení s městem,“ zdůraznil Poňuchálek.

Radnice doufá, že se problém v zatáčce podaří vyřešit. „Pro městskou část je prioritní, aby výluková linka fungovala a mohli ji využívat lidé, kteří nejezdí auty. Dost našich dětí jezdí do bílovické školy a obráceně i děti z Bílovic jezdí k nám,“ poznamenala starostka starostka Maloměřic a Obřan Ludmila Kutálková (PRO Maloměřice a Obřany) s tím, že má zprávy, že magistrát majitele dotčeného pozemku kontaktuje.

Majitelé jsou ochotni jednat

O posunutí zábran jsou majitelé pozemku připravení jednat, pokud je magistrát osloví a splní jejich podmínky. V minulosti už kritizovali vyasfaltování původně polní cesty, která dostala nový povrch za kontroverzních okolností, kdy úprava zasáhla i části jejich pozemku.

Na projíždějící auta v ulici Hradiska dohlédnou rovněž nainstalované kamery. Každému, koho zachytí bez povolenky, hrozí pokuta. Povolení k průjezdu vydává místním radnice, i když s tím vedení městské části nesouhlasí. Možnost se týká obyvatel oblasti za uzavírkou, třeba z ulic Fantova, Výpustky, Bílovická či Liští. Musí tam mít trvalý pobyt nebo vlastnit nemovitost a doložit právní vztah k vozu.

Dvě obří uzavírky v Brně potrvají dva roky. Kolony ochromují město

„Vpuštění veškeré osobní dopravy rezidentů bydlících nad uzavírkou je nepochopitelné. Potíže, které tolik aut přinese, za to nestojí. Myslím si, že doprava dřív nebo později zkolabuje, protože na takové zatížení není silnice uzpůsobená,“ upozornila před několika týdny Kutálková.

Podle magistrátu je v tuto chvíli předčasné odhadovat, jak často budou držitelé povolení trasu využívat.

Trasa klasické objížďky vede z Bílovic nad Svitavou přes Řícmanice a Ochoz u Brna.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Pro ostatní řidiče vede hlavní objížďka z Bílovic nad Svitavou, dále přes Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna do brněnské Líšně a ke kasárnám v Židenicích. Stejná trasa platí i pro opačný směr. Objížďka je dlouhá skoro 20 kilometrů.

První etapa prací začínající v sobotu 1. listopadu má být hotová v květnu příštího roku. Navázala na nultou fází odehrávající se ve druhé polovině října, kdy byl průjezd umožněn na semafory. Později budou následovat další dvě etapy.

Poslední skončí na podzim 2027, kdy se do Fryčajovy vrátí veškerý provoz. Dělníci postupně vymění víc než stoletý vodovod v úseku dlouhém 1 200 metrů zhruba od křižovatky s Mlýnským nábřežím až po hranici města.

