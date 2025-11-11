Taky mě to štve, ale rychleji to nejde, říká šéf vodáren k opravě, co rozbouřila Brno

Marek Osouch
  12:32
Proč uzavírka Fryčajovy ulice v brněnských Obřanech musí trvat dva roky, když jde o o opravu kilometr a půl dlouhého úseku? Takové dotazy opakovaně padají v souvislosti s dopravními problémy, které nedávno zahájené práce způsobily. „Z úrovně poznatků, které mám, je to tak, jak má být,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz brněnský zastupitel za hnutí ANO Daniel Struž, který je předsedou představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a podepisoval smlouvu se stavební firmou.

Proč oprava a uzavírka Fryčajovy potrvá tak dlouho?
Domluvili jsme se, že si to bude komunikovat město.

Ale vy jste předseda představenstva Brněnských vodáren a kanalizací, zároveň jste zastupitel koaličního ANO. A také jste podepisoval smlouvu.
To ano.

Ve Fryčajově ulici na severu Brna začala oprava vodovodu. Zatím tu dopravu řídí semafor, od začátku listopadu bude ulice zavřená úplně. (15. října 2025)
Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou trasou opravované Fryčajovy ulice stěžují mimo jiné na pravidelné vjíždění aut na chodníky. (listopad 2025)
V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)
V Brně začala uzavírka ulice Fryčajova. Autobusy jezdí i po úzké cestě v poli. (3. listopadu 2025)
Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou trasou opravované Fryčajovy ulice stěžují mimo jiné na pravidelné vjíždění aut na chodníky. (listopad 2025)
Jak byste tedy lidem vysvětlil, že se na jeden a půl kilometru dlouhém úseku bude pracovat dva roky při kompletní uzavírce?
Když naproti vám posadím odborníky, kteří rozumí kanálům a vodě, tak určitě pochopíte. Je to dlouho, já to vnímám, taky mě to štve. Obraceli jsme to zprava doleva a rychleji to prostě nejde.

V centru města lze při podobných opravách jet po jiných ulicích, toto je však výjezdová cesta z Brna. Její alternativou jsou jen dvacet kilometrů dlouhá objížďka nebo polní cesta.
Já tomu rozumím.

Byla na stole varianta kyvadlového provozu, při kterém by Fryčajova zůstala průjezdná?
Já za vodárny řeším technickou část, co se týče vody a kanálu. Není to tak, že by mě nezajímala doprava. Zajímá mě a vím, že to omezuje lidi. Ze strany vodáren ale k zásadnímu zrychlení dojít nemůže.

Mají nás jako rukojmí, láteří lidé z Obřan kvůli objížďce. Brno už čelí žalobě

Letos v létě vznikl rozruch kvůli uzavírce podjezdu na křižovatce v Pisárkách. Původně měla trvat od 29. července do 25. září, po debatách se ji ale podařilo zkrátit do 20. srpna. Takže nakonec se možnost našla.
Ano, provedli jsme tam technické opatření. To sice opravu prodražilo, ale není to jen o ceně. Tam to především bylo možné udělat, vytvořit podmínky pro práci pod zemí. U Fryčajovy tyto možnosti nevidím.

U letní uzavírky na křižovatce se taky nejdřív říkalo, že to jinak nejde. Skutečně u Fryčajovy žádná jiná možnost neexistuje?
Z úrovně poznatků, které mám, je to tak, jak má být. Nevím, jestli to jde udělat, nebo ne. Podle mě ne.

Jako laika mě zaujalo, že práce na Fryčajově začaly před pár dny, i když brzy může začít mrznout.
Naše práce mohou jet podle harmonogramu i v zimě. Já v tom problém nevidím.

Jste připraven na to, že lidé budou vodárny a město bombardovat výtkami, že se na místě nepracuje dostatečně intenzivně? Jedna věc je harmonogram a druhá, kolik lidí na stavbě aktuálně pracuje.
To já ale neovlivním.

Napětí kvůli uzavírce se stupňuje. Kameny nahradil květináč, padla předžalobní výzva

Ale vodárny jsou spolu s městem investor, takže můžete na stavební firmu apelovat, aby nasadila víc pracovníků a techniky. (Do rozhovoru vstupuje první náměstek brněnské primátorky z hnutí ANO René Černý a ptá se, co se řeší. Když se dozví, že oprava Fryčajovy, vypálí, že se s redaktorem nemá jeho spolustraník vůbec bavit a směje se. Po ohrazení, že je Daniel Struž předsedou představenstva vodáren, se Černý otočí směrem k redaktorovi s nasupeným výrazem. Proč, už následně nevysvětlil.)
Pakliže se bude dát stavba zkrátit, my ji určitě prodlužovat nebudeme.

Máte informace od stavební firmy, kolik dělníků a techniky bude každý den nasazeno?
To nemám.

Vás to nezajímá?
Samozřejmě, že nás to zajímá, já ale stavím spoustu věcí a nemám rozpis, kde je kolik lidí. Na to je stavební dozor, já jako předseda představenstva nechodím s notesem po stavbách.

Vyjádření magistrátu Brna prostřednictvím tiskového oddělení

Podle magistrátu projektant doporučoval v dokumentaci rekonstrukci Fryčajovy dokonce v délce tří let, město ale stanovilo maximálně dva roky. Harmonogram plnění byl podle magistrátu jedním z hodnoticích kritérií s třicetiprocentní vahou při výběru stavební firmy. „Cílem je vše udělat kvalitně, v co nejkratším čase a s co nejmenším dopadem na obyvatele,“ uvedl mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Vzhledem k tomu, že podle něj budou výkopy hluboké až pět metrů a kanalizace vede přímo pod středem silnice, nebude možné zachovat průjezd ani jedním pruhem.

„Aby nebylo nutné odstavovat vodu, zavírat celou ulici a přerušovat dodávky energií, rozdělil se projekt do tří etap. V každé etapě se bude opravovat přibližně 400 metrů ulice. Díky tomu se zachová alespoň částečný přístup k domům i spojení s centrem města. Kdyby se práce dělily na více menších zakázek, trvaly by o rok až dva déle. Rekonstrukce nebude jen o novém povrchu silnice. Půjde o kompletní výměnu všech inženýrských sítí – kanalizace, vodovodu a jejich přípojek k domům. Do práce se tak kromě vodařů zapojí i plynaři a další firmy,“ přiblížil mluvčí.

„A protože se jedná o hustě zastavěnou oblast, musí se dodržovat přísné bezpečnostní a stavební předpisy. Práce mohou probíhat jen v určitých časech a nelze je zrychlit – navazují totiž na sebe. Například kanalizace se může opravovat i v zimě, ale vodovod a plynovod pouze od března do září. Průběh stavby také mohou zpomalit nečekané překážky, například rozdílné umístění kabelů v zemi oproti projekčním podkladům,“ dodal Poňuchálek.

3. listopadu 2025

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

