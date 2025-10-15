Na severu Brna se bojí kolapsu dopravy, objížďka pro místní vede úzkými silnicemi

K obavám vyplývajícím z dopravních omezení se nedávno přidalo také naštvání a nepochopení minimálně obyvatel obřanských ulic Hradiska a Mlýnské nábřeží, jimž se nelíbí rozhodnutí magistrátu umožnit průjezd tamními úzkými cestami lidem bydlícím za uzavírkou. Těm původně hrozilo, že budou muset zamířit na zhruba dvacet kilometrů dlouhou objížďku.
Cesta po objízdné trase přes Řícmanice, Kanice a Ochoz u Brna nakonec čeká pouze přespolní, lidem bydlícím na obřanském sídlišti či v dalších ulicích za Fryčajovou postačí vyřídit si na radnici povolení a zavřenou část objedou právě přes blízká Hradiska a Mlýnské nábřeží.
Proti tomuto řešení se marně stavěla kromě místních též radnice městské části. Počítala s tím, že po této trase pojede výluková linka x75, jež nahradí běžný autobusový spoj 75. Do úzkých ulic hodlala kromě ní pustit už jen ty nejpotřebnější, například invalidy.
„Ostatním jsme povolenky z pohodlí nechtěli poskytovat, i když chápeme, že objízdná trasa přes Ochoz je hodně nepříjemná a pro mnohé představuje velké komplikace. Vpuštění veškeré osobní dopravy rezidentů bydlících nad uzavírkou je nepochopitelné. Potíže, které tolik aut přinese, za to nestojí. Myslím si, že doprava dřív nebo později zkolabuje, protože na takové zatížení není silnice uzpůsobená,“ vysvětluje starostka Maloměřic a Obřan Ludmila Kutálková (PRO Maloměřice a Obřany).
Úsek ulice Fryčajova, který bude od 1. listopadu uzavřen.
Během dnes zahájené nulté etapy opravy půjde přes Fryčajovu ještě projet. V její horní části u sídliště je uzavřená jedna polovina silnice a průjezd po druhé řídí semafor. První stěžejní fáze rekonstrukce nastane od 1. listopadu, kdy už se tudy šoféři vůbec nedostanou. Potrubí dělníci postupně vymění v úseku dlouhém 1 200 metrů zhruba od křižovatky s Mlýnským nábřežím až po hranici města.
Místy se nevyhnou ani dvě auta
Povolení k průjezdu mohou získat lidé s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí, kteří doloží právní vztah k vozu. Možnost se týká obyvatel oblasti za uzavírkou, třeba z ulic Fantova, Výpustky, Bílovická či Liští.
Na základě nařízení magistrátu vyřizuje povolenky paradoxně tamní radnice, byť s rozhodnutím vydávat je všem rezidentům nesouhlasí. Dosud jich vystavila víc než pět stovek. Oprávnění pro provozovatele podniků, zásobování či sociální služby poskytuje magistrátní odbor dopravy.
Mlýnské nábřeží i Hradiska jsou místy velice úzké ulice, kde se nevyhnou ani dvě osobní auta, takže bude patrně docházet k najíždění na chodníky. Na Hradiska navíc navazuje silnice, jež coby původně polní cesta dostala před pěti lety za kontroverzních okolností nový povrch.
„Po celé délce nejsou chodníky. Na silný provoz není dimenzována ani upravena, přitom má nahradit silnici druhé třídy. Navíc je v dezolátním stavu. Není zohledněna ani bezpečnost dětí, které navštěvují lesní školku a školu,“ vadí Lucii Konvičkové, jež bydlí v ulici Hradiska a provozuje zmíněnou školku a školu.
Podle magistrátu je cílem navržených opatření, aby rekonstrukce neodstřihla od centra obyvatele Obřan a místního sídliště. „Musíme podotknout, že daná silnice už dříve sloužila jako objízdná trasa, a to právě pro obyvatele Hradisek a Mlýnského nábřeží v době opravy kanalizace a vodovodu v druhé jmenované ulici,“ podotýká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
MHD budou zajišťovat minibusy
Město připouští, že situace není ideální. „Silnice není uzpůsobena na vysokou hustotu provozu. Řidiči zde budou muset v případě potřeby couvat a vyhýbat se. Aby nebyla trasa zneužívaná, nainstalujeme kamerový systém. A u lesní školky bude upozornění na pohyb dětí,“ zmiňuje Poňuchálek s tím, že situace bude monitorována a v případě potřeby přibudou další opatření.
Kamery mají začít dohlížet na projíždějící auta v ulici Hradiska se začátkem hlavních prací, tedy od 1. listopadu. Když zachytí někoho bez povolenky, hrozí mu pokuta.
Že je trasa kapacitně i z hlediska šířky cesty pro takový provoz nevhodná, dobře vědí také policisté. Proti zvolenému řešení se ale nepostavili. „I proto je hlavní objížďka vedená jinudy a tudy bude průjezd omezen povolenkami, aby se rezidenti nějak dostali a nenajížděli desítky kilometrů navíc. Nastanou-li problémy, budou se řešit úpravy,“ ubezpečuje policejní mluvčí David Chaloupka.
Dopravní podnik na úzkou cestu obřanskými ulicemi vyšle záměrně pouze minibusy. Cestující dopraví na tamní sídliště, část jich zamíří až do Bílovic nad Svitavou. „Ve špičce pojedou po 15 až 20 minutách a mimo ni po půlhodině tak, aby se dva spoje na trase nepotkaly a nejezdily krátce za sebou,“ sděluje provozní ředitel dopravce Jan Seitl.