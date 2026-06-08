Autům v Brně vjezd povolen i na chodník. Pěší musí speciálním koridorem

Marek Osouch
  14:52aktualizováno  14:52
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Ne, skutečně nejde o žádný vtípek. Přímo po chodníku jezdí od pondělí auta poblíž hlavního nádraží v Brně. Tento netypický způsob objízdné trasy představitelé města zvolili kvůli tomu, že v silnici začnou kopat dělníci a měnit staré parovody za moderní horkovody. Omezení potrvá do poloviny října.

Neobvyklé řešení, kdy auta jezdí po chodníku a vedle nich za betonovými zátarasy procházejí pěší, se týká části od trolejbusových zastávek k autobusovému terminálu naproti hotelu Grand, kde zastavují dálkové české i zahraniční autobusy společností Student Agency či Flixbus.

Kvůli opravě relativně frekventované silnice musí jet auta a autobusy u brněnského autobusového nádraží Grand po chodníku. Pěší pak mají vytvořený zúžený koridor. (8. června 2026)
Kvůli opravě relativně frekventované silnice musí jet auta a autobusy u brněnského autobusového nádraží Grand po chodníku. Pěší pak mají vytvořený zúžený koridor. (8. června 2026)
Kvůli opravě relativně frekventované silnice musí jet auta a autobusy u brněnského autobusového nádraží Grand po chodníku. Pěší pak mají vytvořený zúžený koridor. (8. června 2026)
Kvůli opravě relativně frekventované silnice musí jet auta a autobusy u brněnského autobusového nádraží Grand po chodníku. Pěší pak mají vytvořený zúžený koridor. (8. června 2026)
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Místostarosta městské části Brno-střed Zdeněk Machů (ANO) při dotazu iDNES.cz na důvody tohoto řešení jen odkázal na brněnský magistrát. Nedokázal však ani říct, jestli podle něj jako politika, který má dopravu v nejlidnatější brněnské části na starosti, je toto řešení vhodné a správné.

„Průjezd pro auta by bylo jinak nutné kompletně uzavřít,“ vysvětlila důvody trasy přes chodník Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Na široké silnici je sice dost místa, automobily by se však dostaly na kolejový pás, čímž by nejspíš způsobily komplikace provozu MHD. Vyjádření dopravního podniku iDNES.cz zjišťuje.

Kvůli opravě relativně frekventované silnice musí jet auta a autobusy u brněnského autobusového nádraží Grand po chodníku. Pěší pak mají vytvořený zúžený koridor. (8. června 2026)

Podle opoziční zastupitelky Brna i městské části Brno-střed Jasny Flamikové (Zelení) se tam takto nemusela pouštět všechna vozidla, ale jen opravdu ta nejnutnější. Celkově je podle ní špatně, že trasa vede přes chodník.

„Někteří pěší tam automaticky vchází, pro některé to může působit zmateně. Naopak bych pochválila, jakým způsobem je provedeno oddělení pěšího koridoru,“ doplnila. Posteskla si však nad tím, že obchozí trasa není bezbariérová a že se nemyslelo na cyklisty.

Pěší kromě krátkého úseku za barikádou musejí v daném úseku pouze po druhé straně ulice. Neprostupné jsou i dva přechody, jedinou spojkou je nově zřízená zebra přes ulici hned na počátku autobusového terminálu.

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