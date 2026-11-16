Práce technologické firmy Eltodo, která dostala kompletní výměnu dosluhujících technologií zajišťujících bezpečný a spolehlivý provoz na starost, potrvají ještě zhruba tři měsíce. Dohromady na ně má 132 dnů. Tunely jsou zavřené od 12. října.
„Uzavírka potrvá do pátku, v sobotu se tam vrátí auta. V tunelech jsou už umístěná světla a kamery, natažené kabely, nainstalovaný řídící systém. Byl také proveden nátěr. Chybí akorát dodat značky,“ upřesnil šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala. Kromě jejich umístění je nutné ještě systémy před ostrým spuštěním provozu v tunelech komplexně otestovat.
Během uzavírky se objevil problém s chybějícími dilatačními spárami ve spodní části Pisáreckého tunelu. Podle Fialy však nejde o natolik zásadní věc, že by se kvůli ní museli uzavírka prodloužit. „Na každé stavbě se objeví takové věci, ale není to nic, proč by nešlo tunely zprovoznit. Nevyžaduje to naléhavý zásah,“ poznamenal brněnský šéf ŘSD.
K tomuto problému se podle něj dá vrátit nezávisle na aktuální zakázce za 256 milionů korun, a to formou krátkodobých nočních uzavírek. Takovéhle omezení nemá zdaleka takový dopad na dopravu jako současné kompletní uzavření tubusů. Navíc už po výměně technologií půjde jezdit obousměrně jedním tubusem, což dosud nebylo možné. Fiala zároveň nevyloučil, že se domluví na vyřešení těchto potíží ještě s firmou Eltodo.
Ani podle nového brněnského radního pro dopravu Adama Zemka (Piráti) nemají po skončení kompletní čtyřicetidenní uzavírky následovat žádná další omezení v tunelech. „Zbylé tři měsíce prací mají být bez zásahů do dopravy,“ ujistil Zemek s tím, že kdyby došlo ke změně, budou občany obratem informovat.
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Na tohle nemám, dojdu pěšky. Při kolapsu dopravy v Brně řídili křižovatky policisté
O tom, že nastane kompletní uzavírka obou tunelů, se totiž lidé dozvěděli teprve v týdnu před tím, než uzavírka začala. Tedy téměř na poslední chvíli vzhledem k tomu, o jak důležitou dopravní stavbu v Brně jde. „Komunikace byla nešťastná,“ poznamenal Zemek.
Zejména v prvních dnech po spuštění uzavírky nastal v okolních ulicích a na objízdných trasách kolaps dopravy. V mimořádných případech dosahovala zpoždění až hodinu, což se týkalo i trolejbusů a autobusů MHD. V dalších dnech se situace mírně zlepšila, protože řidiči už o uzavírce věděli a policisté začali řídit některé křižovatky. Od začátku následujícího týdne pomohly také úpravy dopravního značení i semaforů a vytvoření vlastního pruhu pro MHD.
„První dva až tři dny šlo skutečně o dopravní peklo, pak už si to sedlo,“ prohlásil nyní Fiala. ŘSD i další zainteresované strany včetně města schytávali od řidičů kritiku, že o takto významné uzavírce s dramatickým dopadem do plynulosti dopravy v jihozápadní části města nijak mimořádně neupozorňovaly a lidé se tak nemohli připravit. Zároveň nebyla nachystaná žádná dopravní opatření alespoň částečně zmírňující nastalé problémy.
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Otevřít jeden tubus nejde, potřebujeme 40 dnů. Šéf firmy o zavřených tunelech v Brně
Výměnu zastaralých technologií v tunelech silničáři v minulých letech opakovaně odkládali kvůli souběhu s jinými stavbami v okolí. Některé se však už mezitím dostaly na hranu životnosti, takže opravu už více posouvat v čase nešlo. ŘSD k ní přistoupilo navzdory tomu, že na jihu Brna náročně přestavuje mimoúrovňovou křižovatku D1 a D2.
Kompletní uzavírka trvá 40 dnů, podle Eltoda už nebylo možné omezení více zkrátit. Loni přitom ŘSD předpokládalo, že auta tunely neprojedou 60 dnů. Poslední náročnější oprava tunelu v roce 2015 totiž trvala dva měsíce. Eltodo nasadilo přibližně 100 odborníků různých profesí. Na zakázce pracují nepřetržitě 24 hodin denně.
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12. října 2026