Na D1 v Brně vzplál v ranní špičce kamion, směr do Prahy byl neprůjezdný

Provoz na dálnici zcela stál zhruba 20 minut. Následně se policistům podařilo zprůjezdnit alespoň jeden pruh.
Hořela zadní náprava návěsu kamionu, na němž praskla pneumatika.
„Požár jsme hasili několika vodními proudy,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Hasiči zásah ukončili zhruba po hodině. „Předběžný odhad škody je jeden a půl milionu korun, zásahem jsme uchránili čtyři miliony. Příčinou byla technická závada,“ dodal mluvčí.
Nepojízdný kamion je nutné odtáhnout a místo požáru uklidit. Až poté bude pravděpodobně možné zprůjezdnit dálnici v plné šíři.