Silničáři přes víkend uzavřou část D2 v Brně, upraví také matoucí značení

Práce jsou součástí kompletní přestavby této křižovatky a rozšíření dálnice D1 na šest pruhů.
Kvůli víkendové uzavírce mají být vyznačené objízdné trasy. Ve směru od Břeclavi do Brna bude provoz sveden na dálnici D1 směrem na Ostravu, přes čerpací stanici na 198. kilometru auta přejedou do směru na Prahu až na exit na 194. kilometru, kde je možné sjet do Brna.
Ve směru z Brna povede objížďka po ulicích Hněvkovského, Sokolova, Bohunická a Vídeňská na exit na 194. kilometru.
Uzavřený bude také sjezd z D1 od Ostravy na D2. Bude tak nutné se otočit na exitu na 194. kilometru do opačného směru a poté sjet na 196. kilometru, tedy na přestavované křižovatce na dálnici D2. Toto napojení bude v provozu.
Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou
V pondělí v brzkých ranních hodinách se má situace vrátit do stavu, v jakém se křižovatka nachází nyní. Silničáři doporučují sledovat velmi pečlivě dopravní značení, které už by mělo být po intervenci policie doplněné.
V tomto týdnu po změně vedení dopravy na stavbě totiž nebylo v takovém stavu, aby se podle něj dokázali všichni řidiči orientovat a policisté dávali jejich chyby za vinu silničářům. Zveřejnili například video, na němž desítky aut zamířily do špatného pruhu vedoucího na stavbu.