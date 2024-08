V Brně uzavřou klíčovou křižovatku. Délka oprav je nepřiměřená, míní starosta

Denně se tudy valí proudy aut, které míří od brněnského centra do Kohoutovic a dál do Žebětína nebo opačným směrem. Od pondělka však bude vytížená křižovatka u pavilonu Anthropos kvůli opravě vodovodu pro osobní auta zavřená, a to dokonce na tři a půl měsíce. V Kohoutovicích takovou dobu označují za nepřiměřenou, jejich obyvatele čekají výrazné dopravní komplikace.