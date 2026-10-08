V Amatérské jeskyni se badatelé přiblížili k místu, kde vzniká řeka Punkva

Jeskynním potápěčům se v podzemním toku řeky Punkvy v Moravském krasu podařil významný objev. Propojením dvou dosud oddělených částí Amatérské jeskyně, Šolimovy mísy a Bludiště Milana Šlechty, se výrazně přiblížili k místu, kde soutokem Bílé vody a Sloupského potoka Punkva vzniká. ČTK to dnes řekl předseda speleologické organizace Plánivy a speleopotápěč Radek Nejezchleb, který se na průzkumu podílel.
Při nedávné akci objevili potápěči 220 metrů nových zatopených prostor. Podle Nejezchleba však hlavní význam akce spočívá v samotném propojení chodeb a otevření další cesty proti proudu řeky Punkvy. "Z hlediska nových metrů to možná nepůsobí extra moc, ale zásadní je, že se propojily dvě části jeskyně, o což se badatelé snažili dlouhá léta. Předtím nás při pokusech o postup proti proudu vždy zastavila nějaká slepá kapsa. Teď je cesta volná,“ uvedl Nejezchleb.
K podzemnímu soutoku, který je hlavním cílem výzkumu, chybí potápěčům podle odhadů jen stovky metrů. "Dál už to být moc nemůže. Severně od místa, kde jsme skončili, leží Bludiště Milana Šlechty. Tam se měřením vodivosti vody ověřilo, že Bílá voda a Sloupský potok tečou ještě odděleně. My už plaveme v jednoznačně spojené Punkvě, takže soutok musí být v úseku mezi námi a tímto bludištěm, odhadem tak 150 až 200 metrů," vysvětlil speleopotápěč. Jak přesně bude místo soutoku vypadat a zda půjde o přímo přístupné chodby, nebo o prostory zanesené štěrkem, ukáže až další výzkum.
Trasa od místa zanoření k dosavadnímu konci je dlouhá přibližně 350 metrů, potápěči se pohybují v hloubce až 35 metrů. Jeskyňářům v současnosti pomáhá přetrvávající sucho a nízké průtoky. Sedimenty zůstávají usazené na dně, díky čemuž je pod vodou výjimečná viditelnost přesahující pět metrů. Plánují proto využít příznivých podmínek a vyrazit do podzemí na další akci co nejdříve.