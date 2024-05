Křtiny

V arboretu zaujmou dravci či pestré rododendrony

Odborný výklad jim k tomu v průběhu komentovaných prohlídek dodají dendrologové Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Doprovodný program nabídne oblíbené ukázky dravců či poznávací hry pro děti. Novinkou je procházková trasa po břehu rybníka osázená rododendrony. Křtinské arboretum po oba dny otevřených dveří otevírá v devět hodin ráno.

Brno

Do Lužánek bez vstupného i na legendární Plastiky

Různobarevný open air festival nezávislé kultury, umění, ale i dobrého jídla a pití v brněnském parku Lužánky. Bez plotů a bez vstupného. Tak se dá ve zkratce shrnout PonavaFest, jehož škála žánrů sahá od jazzu, folku či různých odnoží rocku přes rozmanité hudební fúze až po folklorní ozvěny. Také letos čeká na návštěvníky o víkendu 25. a 26. května pestrá nabídka v podobě zhruba tří desítek vystoupení. Sobotní program například láká od 19 hodin na vystoupení legendární skupiny The Plastic People of the Universe, ve 22.30 si hlavní stage podmaní kapela Sajmon & Garfunkers.

Noční běh doplní i dětské radovánky

Několik tras různých délek a náročností nabízí v sobotu 25. května akce NN Night Run Brno, která se uskuteční už pojedenácté. Hlavní běh startuje ve sportovně-rekreačním areálu Hněvkovského ve 21:15 a měří deset kilometrů. Předchází mu štafetový běh, charitativní Avon běh za zdravá prsa či rodinný běh. Na své si přijdou i děti, pro které je nachystaný bohatý program už od půl čtvrté a vlastní závod se startem v 17:15. Registrace do všech běhů je možná i na místě, startovné do NN Night Run stojí 700 korun. Dětská registrace je za 300 korun, každý z malých sportovců si odnese památeční medaili.

Zažij Starobrno jinak! Třeba na pivním kvízu

Po loňské úspěšné premiéře konceptu Zažij pivovar jinak čekají návštěvníky Starobrna i letos celkem troje pivní slavnosti. Ty první jsou na programu v sobotu 25. května od 16 hodin v areálu na Mendlově náměstí. Kromě hudby v podání dýdžejů Maniaka či Oriona se příchozí můžou těšit třeba na pivní kvíz o ceny, bezplatné prohlídky výrobních prostor i degustace v ležáckém sklepě.

Slavkov u Brna

V zámeckém parku oživnou sochy

Desítky živých soch v souznění s desítkami děl barokních nabídne v sobotu 25. května zámecký park ve Slavkově u Brna. Programu Festivalu živých soch, v němž je zahrnutá i dětská zóna, bodyart, soutěže či řemeslný jarmark, je naplánovaný od 14 do 18 hodin, vstupné pro dospělého vychází na 200 korun.

Bučovice

Litava Park nabídne songy od Redla i Ledeckého

Na zelené louce s výhledem na zámek v Bučovicích na Vyškovsku zazní tóny českých hvězd. Po pátečním úvodním dni festivalu Litava Park si v sobotu 25. května fanoušci vychutnají další hudební nálož. Program začíná ve 14.45 a jeho vrcholem jsou koncerty Vlasty Redla a Janka Ledeckého, celou akci zakončí uskupení Ukulele Orchestra jako Brno. Vstupenka na sobotu stojí 750 korun.

Vranov nad Dyjí

Přehrada slaví 90 let, dárek ale dostanou návštěvníci

Od dostavby Vranovské přehrady na Znojemsku to je už 90 let. Od soboty 25. května startují oslavy výročí trvající až do konce října. Lidé se mohou těšit na mix akcí a aktivit, vše najdou na webu vranovskaprehrada90.cz. Součástí jsou i výletní trasy s hledáním úkolů a luštěním tajenek. Funguje také Vranovský turistický PAS, kdy člověk sbírá razítka pro odměnu, tou největší je dovolená.

Pasohlávky

Obří motorkářský festival ovládne kemp ATC Merkur

Okolo deseti tisíc návštěvníků přijíždí každý rok do areálu ATC Merkur Pasohlávky na Brněnsku na motorkářský festival Euro Bike Fest. Letošní šestnáctý ročník vrcholí právě o víkendu 25. a 26. května. Program je sestavený tak, aby si na své přišli jak milovníci jedné stopy, tak i nemotorkáři. Z hudebních skupin vystoupí třeba Harlej, Arakain či Trautenberk. Sobotní lístek stojí tisíc korun.