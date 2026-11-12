Historici se díky grantu budou věnovat rozmanitosti střední Evropy

Etnickou a náboženskou rozmanitost středovýchodní Evropy ve 14. až 18. století prozkoumají historici z Česka, Maďarska a Polska díky grantu Evropské výzkumné rady. Projekt EDGE získal podporu téměř osm milionů eur, asi 195 milionů korun, oznámil dnes ČTK mluvčí Masarykovy univerzity (MU) Radim Sajbot. Brněnská vysoká škola povede českou část projektu.
"Snad nejtypičtějším znakem středovýchodní Evropy byla její etnická a náboženská rozmanitost. Zajímá nás především to, jakým způsobem se ji tehdejším společnostem dařilo zvládat a jak fungovalo soužití různých skupin na celozemské, regionální a lokální úrovni," uvedl historik Petr Elbel z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty MU.
Historici nechtějí zkoumat jen rozhodnutí panovníků nebo politické dohody. Zajímá je především každodenní život lidí a vztahy komunit. Jednou z hlavních otázek je, zda dlouhodobá zkušenost s rozmanitostí pomáhala společnosti lépe zvládat krize a politické otřesy.
Badatele zajímá také to, jak se historická zkušenost s rozmanitostí promítala do pozdějšího vývoje zemí. "Otázka, jak zvládat náboženskou a etnickou rozmanitost, je věčně aktuální. Náš výzkum samozřejmě nepřinese jednoduché návody pro dnešní společnost. Může ale ukázat, jak se s podobnými výzvami vyrovnávali lidé v minulosti," uvedl Elbel.
Výzkum kombinuje práci v archivech s moderními digitálními metodami. Vědci vytvoří databázi, která propojí české, polské a maďarské údaje o farnostech. Umožní hledat souvislosti v mnohem širším měřítku, než bylo dosud možné. Badatelé počítají také s objevováním dosud nevyužitých či neznámých historických dokumentů.
MU při započítání projektu EDGE získala 20 grantů Evropské výzkumné rady. "Jsme jednou ze dvou českých univerzit, kterým se daří tyto prestižní granty získávat opakovaně a pravidelně. Přesto bych si přál, aby podobných úspěchů bylo ještě více. Současně považuji za zásadní problém českého systému financování vědy, že nedokáže prokazatelnou vědeckou excelenci dostatečně zohlednit při rozdělování dlouhodobé institucionální podpory," uvedl rektor Martin Bareš.