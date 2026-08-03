V bitcoinové kauze jsou obžalovaní čtyři lidé včetně Blažka, žalobu odmítají

V bitcoinové kauze žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka (dříve ODS), jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Pro všechny požaduje několikaleté vězení, například pro Blažka 6,5 roku. Vyplývá to z vyjádření olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna a informací ČTK. Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně. Všichni aktéři kauzy s ní nesouhlasí, nemá podle nich oporu ve vyšetřování.
Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Jiřikovského, který je nyní ve vazbě. Žalobkyně mu navrhuje souhrnný trest 20 let vězení a propadnutí majetku za provozování darknetového tržiště i za legalizace výnosů z této činnosti. Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu pak navrhuje dalších devět let vězení, uvedl Dragoun na stránkách VSZ.
Blažkovi, který kvůli kauze loni rezignoval a odešel i z ODS, a Daňhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun. Podle obžaloby se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, přičemž záměrně porušili své povinnosti jako úředních osob.
Jiřikovského původní advokát Titz podle obžaloby legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval. "Dále je tomuto obviněnému samostatně kladeno za vinu, že se podílel ještě v březnu a dubnu 2025 na legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu 40 bitcoinů, což představuje zhruba 74 milionů korun," uvedl Dragoun. Žalobkyně Titzovi navrhuje osmiletý úhrnný trest, peněžitý trest v desítkách milionů korun a zákaz činnosti na dobu osmi let.
Blažek uvedl, že žalobu zatím nemá k dispozici. Dosud podle něj ale nebylo prokázáno, že bitcoiny pocházely z trestné činnosti. "A tvrzení policie, že mezi obžalovanými existovala nějaká dohoda o protiprávním jednání, nebylo doloženo taktéž. A být ani nemohlo, neboť jde o výmysl a lež," uvedl Blažek na síti X. Daňhel ČTK sdělil, že s obžalobou, která podle něj nemá oporu v provedeném vyšetřování ani v souvisejících rozhodnutích soudů, nesouhlasí.
V polovině srpna uplyne rok od uvalení vazby na Jiřikovského, pokud by obžaloba nebyla do té doby podána, dostal by se nejspíš na svobodu. "Procesní práva obhajoby byla opakovaně krácena a celý postup směřoval k jedinému cíli - udržet mého klienta ve vazbě a vyvinout na něj maximální tlak, aby označil další osoby," uvedl na dotaz ČTK Jiřikovského advokát Martin Kotrbáček. Upozornil, že u Ústavního soudu je řada jeho stížností nevyřízených.
Na Ústavní soud se nedávno obrátil také Titz, žádal předběžné opatření, které by dočasně znemožnilo podat obžalobu. Podle jeho právního zástupce Lukáše Trojana trestní řád neumožňuje podat obžalobu, pokud skutkový stav není prokázán bez důvodných pochybností. "Jedná se o velmi závažné pochybení. Právo na spravedlivý proces není možné obcházet," uvedl sdělil Trojan ČTK.
Nyní opoziční občanští demokraté věří ve spravedlivý proces a nezávislost justice. Mluvčí strany Jakub Skyva ČTK řekl, že Blažek jednal v dobré víře a ODS odpovědnost vyvodila bezprostředně poté, co se objevily pochybnosti, a to rychlým odchodem Blažka z tehdejší vlády Petra Fialy i z ODS. "Za nepřijatelné zároveň považujeme opakované úniky informací z trestního řízení, které oslabují důvěru ve spravedlivý proces i v právní stát," uvedl Skyva.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni jako dar pro stát od Jiřikovského. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších bitcoinů Jiřikovského. Programátor se dostal ke kryptoměně po propuštění z vězení, kde si odpykával trest za provozování on-line tržiště s prodejem drog.