V Blansku budou lidé v obecních volbách vybírat z deseti kanditátek

Autor: ČTK
  7:15aktualizováno  7:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Lidé v Blansku budou v letošních volbách do městského zastupitelstva vybírat z deseti kandidátních listin, což je o jednu více než před čtyřmi lety. V komunálních volbách od začátku tisíciletí bylo kandidátek ve městě mezi devíti až deseti, výjimkou byl rok 2002, kdy jich bylo 11. Vyplývá to ze statistik serveru volby.gov.cz. Komunální volby a první kolo senátních voleb budou 9. a 10. října.

O 25 míst v zastupitelstvu Blanska se letos uchází 229 kandidátů. Oproti volbám v roce 2022 se změnili lídři některých kandidátek. Post starosty obhajuje Jiří Crha (ODS) nyní s uskupením Tým Crha-ODS a nezávis. osobnosti s podporou TOP09. Jedničkou KDU-ČSL je stejně jako před čtyřmi lety místostarosta František Hasoň, jedničkou u Volby pro Blansko zůstal místostarosta Ivo Stejskal. ANO má v čele stejně jako před čtyřmi lety poslankyni a bývalou místostarostku Lenku Dražilovou.

Piráti postavili do čela kandidátky pro letošní volby učitele a zastupitele Ondřeje Haváče, uskupení SPD a nezávislí - SRDCEM pro BLANSKO poslance Jana Hrnčíře. FÓRUM Blansko má v čele stejně jako před čtyřmi lety Jana Doška. Uskupení LEVICE pro Blansko vede učitel a zastupitel Emil Pernica, lídrem kandidátky Sportovci pro Blansko je ředitel školy a městský zastupitel Michal Souček (SOCDEM). Kandidátku sestavili i Svobodní, jejím lídrem je podnikatel Miroslav Labuť.

Komunální volby v Blansku vyhrálo v roce 2022 hnutí ANO, získalo šest mandátů. Druhá skončila ODS také se šesti mandáty, třetí KDU-ČSL získala tři zastupitele. Čtvrté uskupení FÓRUM Blansko získalo tři mandáty, dva zastupitele mělo na pátém místě SPD. Šestí byli Piráti také se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadil STAN s jedním zastupitelem, na osmém místě skončila SOCDEM s jedním mandátem. Devátá KSČM získala také jeden mandát.

Koalici utvořili ANO, ODS, Volba pro Blansko a SOCDEM. Blanenským starostou se opět stal Jiří Crha z ODS, první místostarostkou se stala Lenka Dražilová z ANO. Druhým místostarostou se stal Ivo Stejskal z uskupení Volba pro Blansko. Loni se po neshodách koalice rozpadla. Novou utvořili ODS, Volba pro Blansko, SOCDEM, KDU-ČSL a Fórum Blansko. Změnilo se obsazení postu místostarosty, kdy Dražilovou nahradil František Hasoň (KDU-ČSL).

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