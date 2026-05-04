V Blansku lze navrhovat projekty do participativního rozpočtu

Lidé v Blansku mohou navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu, jde o jeho osmý ročník. Novinkou je, že návrhy na zlepšení veřejného prostranství bude posuzovat také městský architekt. Na uskutečnění vítězného návrhu pak bude stejně jako v předchozím ročníku 850.000 korun. Blansko o tom informovalo na svém webu.
Návrhy je možné podávat do konce září pomocí on-line formuláře. Platí, že projekt musí mít lokální charakter, musí být uskutečnitelný na pozemcích města a měl by se týkat úprav veřejného prostranství nebo budov ve vlastnictví města. Měl by také být v souladu se strategickými a koncepčními dokumenty města, především se Strategickým plánem rozvoje města Blanska a Územním plánem Blansko. Odhadované náklady na realizaci projektu nesmí přesáhnout částku 850.000 korun.
Podobně jako v předchozích ročnících platí, že projekt může navrhnout kdokoli starší 18 let, písemně ho ale musí podpořit minimálně 20 občanů s trvalým pobytem v Blansku. Podněty budou průběžně posuzovat pověření zaměstnanci města, kteří ověří, jestli návrh splnil všechny formální požadavky. Spolu s příslušnými odbory městského úřadu pak vhodnost a uskutečnitelnost návrhu posoudí také architekt města.
"Doporučila bych všem navrhovatelům, aby nás kontaktovali a své záměry zkonzultovali s dostatečným předstihem ještě před podáním návrhu, kolegové jim rádi pomohou. Mohou jim například pomoci prověřit, zda projekt není v rozporu se strategickými záměry města, mohou poradit vhodnější lokalitu nebo pomoci ověřit, zda jsou odhadované finanční náklady záměru reálné," uvedla vedoucí finančního odboru Alena Skoupá.
O návrzích bude hlasovat veřejnost, předpokládaný termín je přelom října a listopadu. Vítězný projekt pak město uskuteční v roce 2027. V minulém ročníku participativního rozpočtu mohli lidé vybírat ze sedmi možných investic. Zvítězila stavba dětského hřiště v blanenské Dolní Lhotě.
Participativní rozpočet mají i další jihomoravská města, například Brno, Znojmo či Hodonín, Boskovice na Blanensku nebo Slavkov u Brna.