V Blansku míří ODS ke koalici s dosavadními partnery, starostou zůstane Crha

V Blansku směřuje vítězné volební uskupení Tým Crha-ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 k dohodě o staronové koalici. Přestože má ODS se ziskem 13 mandátů v 25členném zastupitelstvu těsnou většinu, plánuje pokračovat v dosavadní spolupráci s KDU-ČSL, Fórem Blansko a Volbou pro Blansko. Otevřené je i jednáním s Piráty. Podpis koaliční smlouvy by mohl být do konce příštího týdne, řekl dnes ČTK dosavadní starosta Jiří Crha (ODS), který i starostou zůstane.
"Máme většinu a nepotřebujeme vlastně nikoho, ale přesto jsme se dohodli, že oslovíme současné koaliční partnery a nabídneme jim spolupráci," řekl Crha. Nová koalice by tak měla fungovat v obdobném složení jako na konci minulého volebního období. Vyjma SOCDEM, která nekandidovala. Poslední ze sérií vyjednávání vede ODS s Piráty. Pokud by chtěli přistoupit ke koalici, podle Crhy mohou, v městské radě už pro ně ale nezbylo místo.
Sedmičlenná rada města má totiž podle předběžné dohody už jasně rozdělené pozice. Vítězný Tým Crha-ODS získá čtyři křesla, tedy post starosty, jednoho místostarosty a dva řadové radní. KDU-ČSL obsadí křeslo druhého místostarosty, Fórum Blansko bude mít jednoho radního a Volba pro Blansko rovněž jednoho radního.
Starostou města zůstává Jiří Crha. Jména konkrétních místostarostů zatím nejsou známa. Za KDU-ČSL ale Crha předpokládá, že to bude dosavadní místostarosta Pavel Hasoň. ODS rozhoduje o svém místostarostovi mezi třemi adepty. Podle Crhy se o tom rozhodne koncem týdne nebo začátkem příštího.
Opozici v novém zastupitelstvu budou tvořit hnutí ANO se čtyřmi mandáty a v závislosti na výsledku jednání případně i Piráti s jedním mandátem.