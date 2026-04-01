V Blansku pokračuje obnova oblasti Palava, je snazší příjezd od Češkovic

V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava a práce na novém dopravním napojení této lokality. Snazší je příjezd od místní části Blanska Češkovic. Spojnice je nicméně dál uzavřená, automobilová doprava využívá objízdnou trasu přes Těchov a Obůrku. Město o tom informovalo na svém webu.
"V rekreační oblasti aktuálně pokračují práce na budování nové opěrné stěny nad zahrádkami, tedy v dolní části původního parkoviště u skautské klubovny. Betonují se zde podkladní betony, v tomto týdnu se bude vyvazovat armatura na základu opěrné zdi. Pracuje se také na přeložce silnice ve směru na Češkovice, odtěžená je část svahu, který byl nestabilní, a v místě se zakládá nová gabionová zeď," popsal vedoucí investičního oddělení Marek Štefan.
Kvůli budování nové splaškové kanalizace pokračují v tomto týdnu práce i na odstranění krytu původní vozovky, výkopu a pažení rýhy a pokládce potrubí a šachet. Stavebníci po jednání se zástupci města i místních aktivit také vyšli vstříc požadavkům obyvatel Češkovic a posunuli dopravní značení zákazu vjezdu na uzavřené spojnici Blanska a Češkovic. Zhotovitel vyřídil potřebnou administrativu a svislé dopravní značení se posunulo tak, aby bylo možné přijíždět automobily co nejblíže k Blansku.
"Původně zákaz vjezdu začínal na konci Češkovic. Zákazovou značku jsme nově posunuli až k začátku staveniště, do prostoru, kde je u spojnice Blanska a Češkovic obslužná komunikace umožňují otáčení vozidel. Nyní tak lze sjet nad zatáčku nad přehradou. Pěší se mohou přiblížit k začátku staveniště autem a po chodníku a následně vyhrazeným koridorem na silnici nad skautskou klubovnou mohou bezpečně projít k sídlišti Sever nebo na chodník vedoucí nad přehradou," popsal stavbyvedoucí Michal Hrdlička.
Dál pokračují práce na odkrytí části koryta Palavského potoka, a to především kvůli opravě inženýrských sítí, dešťové kanalizace a vodovodu v prostoru původní silnice a bývalých parkovišť, tedy podél cesty vedoucí od autobusové točny na sídlišti Sever na Češkovice. "Na hrázi už začaly práce na vybudování nové posedové plochy, v místě se připravují výztuže, následovat bude i zde osazení gabionových košů," doplnil Hrdlička.
Rekreační oblast Palava na okraji Blanska je místem pro odpočinek, sport i rodinné výlety. Rozkládá se kolem nádrže Palava, která vznikla v 70. letech minulého století. Investice na její obnovu je téměř za 168 milionů korun, město na projekt získalo dotaci přes 63 milionů korun. Dokončení je v plánu v příštím roce.