V Blansku pokračuje obnova rekreační Palavy, hotové jsou některé cesty či molo

V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava. Dělníci již dokončil některé cesty, posedové gabionové stupně nebo molo, které bude oddělovat část pro neplavce. Pokračují s výstavbou opěrných zdí nebo přeložky silnice na Češkovice. Město o tom informovalo na webu.
"Gabionové opěrné zdi u výjezdu na Češkovice i přiléhající část nové silnice už jsou dokončeny. Stále se pracuje na nové opěrné zdi u garáží pod sídlištěm Sever, pracuje se i nad zahrádkami. Aktuálně se řeší přeložky sítí. Podle zhotovitele platí, že autobusy a jednotky integrovaného záchranného systému by měly stavbou projet od 1. září. Objížďka pro osobní dopravu má skončit v polovině listopadu," uvedl starosta Jiří Crha (ODS).
Dělníci také pokročili s budováním stezky pro pěší a cyklisty na západním okraji Palavy. "V tomto týdnu má stavba v plánu usazení palisád, dosypání zeminy a pokládku zámkové dlažby," uvedl vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek.
Pokračují také práce na pláži, která plynule přejde do části vodní nádrže pro neplavce, a na otevření koryta vodního toku Palava. "Dál se pracuje na výkopu a tvarování koryta toku, na řadu pak přijdou práce na instalaci vodních prvků. Dělníci se věnují také přeložce vodovodu a novému veřejném osvětlení," dodal Vítek.
Rekreační oblast Palava na okraji Blanska je místem pro odpočinek, sport i rodinné výlety. Rozkládá se kolem nádrže Palava, která vznikla v 70. letech minulého století. Investice na její obnovu je téměř za 168 milionů korun, město na projekt získalo dotaci přes 63 milionů korun. Dokončení je v plánu v roce 2027.