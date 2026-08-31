V Blansku pokračuje obnova rekreační Palavy, končí objížďky pro autobusy

Autor: ČTK
  11:22aktualizováno  11:22
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava. Od září se tak částečně vrátí doprava na silnici z Blanska směrem na Češkovice, budou na ni smět autobusy a vozy integrovaného záchranného systému. Objížďka pro osobní vozy by podle informací od zhotovitele měla skončit 20. listopadu. Blanenská radnice o tom informovala na svém webu. Spojnice je uzavřená od začátku roku kvůli stavbě její přeložky.

"Všechny autobusové linky pojedou ze zastávky Sever na Češkovice přímo, stejně tak i v opačném směru. Platit tedy budou od 1. září znovu jízdní řády, které jsme nasadili loni v prosinci před dopravní uzavírkou," uvedl vedoucí osobní dopravy ČAD Blansko Martin Jelínek.

Obnova rekreační oblasti Palava pokračuje i v okolí samotné vodní nádrže. Hotové je nové molo, které oddělí část pro plavce a neplavce. Dokončena je nová kanalizace i vodovod vedoucí od minigolfu na spodní parkoviště, v úseku vede čerstvě vyasfaltovaná cesta.

"Nový dlážděný povrch získaly také stezky na straně pod minigolfem, vydlážděný je i chodník k restauraci Myslivna. Ještě se pracuje na novém povrchu stezky pro pěší a cyklisty na západním okraji lokality pod sídlištěm Sever, ten chceme dokončit v průběhu září," uvedl stavbyvedoucí Michal Hrdlička.

Na hrázi jsou hotové posedové gabionové stupně. Dělníci se v létě pustili i do úprav břehů vodní nádrže, zabetonované už mají také základy pro osazení nových vodních prvků. Pracovat dále budou na přeložce vodovodu a novém veřejném osvětlení.

Rekreační oblast Palava na okraji Blanska je místem pro odpočinek, sport i rodinné výlety. Rozkládá se kolem nádrže Palava, která vznikla v 70. letech minulého století. Investice na její obnovu je téměř za 168 milionů korun, město na projekt získalo dotaci přes 63 milionů korun. Dokončení je v plánu v roce 2027.

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