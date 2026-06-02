V Blansku pokračuje obnova rekreační Palavy, trvá uzavírka do místní části

V Blansku pokračuje obnova rekreační oblasti Palava a práce na novém dopravním napojení této lokality. Dělníci dokončili novou opěrnou gabionovou zeď, připravují dokončení prvního, asi 180 metrů dlouhého, úseku nové silnice. Trvá uzavírka, kdy se mezi Blanskem a místní částí Češkovice jezdí po objízdné trase. Blansko o tom informovalo na svém webu.
V první polovině června chtějí dělníci dokončit i opěrnou zeď nad zahrádkářskou kolonií v místě původního parkoviště nad skautskou klubovnou. "Pracovat se bude také na násypu přeložky komunikace a výkopech spojených s přeložkou vodovodu a s novou dešťovou kanalizací. Ještě v červnu začnou také práce na stavbě další nové opěrné stěny pod garážemi u sídliště Sever," uvedl stavbyvedoucí Michal Hrdlička.
Dělníci pracují i na nových cestách v okolí vodní nádrže Palava, neprůchozí je tak zhruba do poloviny června dočasně stezka pro pěší a cyklisty vedoucí z Horní Palavy ke skautské klubovně. Odfrézovaný už je původní asfaltový povrch, pracovat se bude na podkladových konstrukčních vrstvách. Nový povrch bude také na cestě pro pěší vedoucí ze spodního parkoviště k minigolfu a dále k restauraci Myslivna.
"Na hrázi teď vyskládáváme gabionové koše, na ně se v průběhu června budou montovat posedové desky. Zahájili jsme také zámečnické práce na sdruženém objektu, kde se renovuje vnitřní část. Namontovaná už je také konstrukce nového mola, na kterou se nyní instalují pochozí desky. Pracuje se i na opevnění břehů pomocí kamene,“ doplnil Hrdlička.
Autobusové linky, které nyní kvůli obnově rekreační oblasti a novému dopravnímu napojení musejí mezi Blanskem a Češkovicemi jezdit po objízdné trase přes Těchov a Obůrku, by měly původní trasou opět projíždět 1. září. Přímo ze sídliště Sever na Češkovice budou od září moci jezdit také složky integrovaného záchranného systému. Pro řidiče osobních vozů by dopravní omezení mělo podle odhadů zhotovitele skončit v polovině listopadu.
Rekreační oblast Palava na okraji Blanska je místem pro odpočinek, sport i rodinné výlety. Rozkládá se kolem nádrže Palava, která vznikla v 70. letech minulého století. Investice na její obnovu je téměř za 168 milionů korun, město na projekt získalo dotaci přes 63 milionů korun. Dokončení je v plánu v příštím roce.