V Blansku sestavila vítězná ODS širokou koalici, starostou zůstane Jiří Crha

V Blansku dnes v podvečer podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného uskupení Tým Crha-ODS, KDU-ČSL, Fórum Blansko, Volba pro Blansko a Piráti. V pětadvacetičlenném městském zastupitelstvu budou mít 21 hlasů. Ve funkci starosty bude pokračovat Jiří Crha (ODS), prvním místostarostou by se podle koaliční smlouvy měl stát František Havíř (ODS) a místostarostou František Hasoň (KDU-ČSL). Crha to řekl ČTK. V opozici bude jen hnutí ANO se čtyřmi mandáty. Ustavující zastupitelstvo je v plánu 4. listopadu.
Vítězné uskupení Tým Crha – ODS a nezávislé osobnosti s podporou TOP 09 získalo ve volbách 13 mandátů. V zastupitelstvu by tak samo mělo těsnou většinu. "I když náš tým sám o sobě získal v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, naší snahou bylo sestavit širokou koalici tak, aby při plánování dalšího rozvoje Blanska zaznívaly různorodé pohledy a názory na věc ze širší perspektivy. A aby rozhodnutí měla širokou podporu napříč politickým spektrem," řekl Crha.
V sedmičlenné radě města bude mít Tým Crha-ODS čtyři křesla, tedy post starosty, jednoho místostarosty a dva řadové radní. KDU-ČSL, která ve volbách získala tři zastupitele, obsadí křeslo druhého místostarosty. Fórum Blansko bude mít jednoho radního a Volba pro Blansko rovněž jednoho radního. Obě uskupení mají shodně po dvou zastupitelích. Piráti, kteří disponují jedním hlasem v zastupitelstvu, by měli získat post ve vedení kontrolního výboru.
Koalici po komunálních volbách před čtyřmi lety v Blansku utvořily ANO, ODS, Volba pro Blansko a SOCDEM, starostou se stal Crha. Loni se po neshodách koalice rozpadla. Novou utvořila ODS, Volba pro Blansko, SOCDEM, KDU-ČSL a Fórum Blansko.