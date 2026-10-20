V Blansku skončila modernizace hřiště u školy Salmova, jinde vzniká nové

V Blansku u Základní školy Salmova skončila modernizace hřiště. Stavební práce zahrnovaly i úpravu nestabilního svahu. Nové sportoviště s umělým povrchem vzniká v části města Horní Lhota. Blanenská radnice o tom informovala na webu.
Původní hřiště u školy město dokončilo v roce 2005, po více než dvacetiletém provozu ale už nevyhovovalo. Problematické bylo také umístění u svahu, který ohrožovaly sesuvy.
"Hřiště se posunulo dál od problematického svahu. Odstraněna byla původní opěrná stěna sloužící jako tribuna. Nové úpravy svahu mají zabránit erozi a posuvu. Hřiště dostalo nový povrch, nové konstrukce ochranných sítí a basketbalových košů, sloupky na volejbal nebo hliníkové branky a pingpongový stůl," upřesnil vedoucí odboru správy a rozvoje města Milan Vítek. Náklady na stavbu činily asi 6,5 milionu korun.
Nové hřiště město buduje v části Horní Lhota. Víceúčelové sportoviště s povrchem z umělé trávy bude mít rozměry 44 krát 34 metrů. Vhodné bude na různé druhy sportů, od volejbalu a nohejbalu přes basketbal až po tenis.
"Víceúčelová hřiště město postupně buduje ve všech místních částech. Horní Lhota byla jednou z posledních, kde ještě moderní sportoviště s umělým povrchem chybělo," uvedl starosta Jiří Crha (ODS).