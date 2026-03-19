V Blansku začaly stavební práce na nové lávce pro pěší, překlene řeku Svitavu

V Blansku začala stavba lávky pro pěší, která překlene řeku Svitavu. Propojí Sportovní ostrov Ludvíka Daňka s centrální částí města. Investice vyjde zhruba na 16 milionů korun. Město o tom informovalo na webu. Lávka dlouhá 37 metrů bude hotová letos v létě.
V únoru dělníci pokáceli tři vzrostlé stromy, které stavbě bránily. "Nyní dojde k úklidu dřeva a zaměření stavby geodetem. Pracovat teď budeme na skrývce ornice, stažení drnů a výkopech na úroveň podkladních betonů pod základy," popisuje Martin Šopík z firmy Stavby SR group, která projekt zhotovuje.
Město po dohodě se zhotovitelem schválilo změnu stavby nové lávky. Mostní opěry nebudou založeny pomocí klasických pilot, ale na straně u baseballového stadionu budou použity takzvané mikropiloty. "Díky tomu nebude nutné provádět významný ořez stromů po celé délce příjezdové cesty, vyhneme se také kácení, které by bylo nutné kvůli přístupu techniky. Ke změně jsme přistoupili také proto, aby nedošlo k poškození stávajících asfaltových komunikací pro pěší a cyklisty, po kterých se musí mechanizace na místo stavby dopravit," uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS).
Kvůli terénním pracím i pohybu těžké techniky je částečně uzavřen chodník na pravém břehu Svitavy i přilehlá část okruhu kolem baseballového hřiště. Pěší směřující ke splavu mohou využít západní část cyklostezky přiléhající k náhonu, projít lze po cestě vedoucí od parkoviště u baseballového hřiště podél tribuny na sever. Průchozí zůstává také část okruhu vedoucí od Expalu podél workoutového hřiště k hlavnímu vstupu na baseballové hřiště Strawberry Fields.
Ostrov je od centrální části Blanska oddělený řekou Svitavou, z druhé strany ho obtéká mlýnský náhon. Zatímco městská sportoviště, jako je akvapark, atletický a fotbalový stadion, sportovní hala, skatepark, zimní stadion, tenisové kurty a další, jsou na pravém břehu řeky, střed města i nedaleké obchodní centrum Poříčí je na levém břehu Svitavy.
Oba břehy jsou spojené už nyní. Úzká lávka pro pěší je u akvaparku, poblíž sportovní haly a aktuálně budovaného krytého bazénu vede přes řeku jediný most pro auta spojující sportovní ostrov s hlavním průtahem městem. Další spojnice, úzká lávka, která je součástí Salmova jezu, je téměř kilometr proti proudu Svitavy. Nová lávka vyústí zhruba v polovině. Lidé se přes ni dostanou přímo k baseballovému stadionu, kolem kterého vede využívaný okruh pro běžce, in-line bruslaře, pěší a cyklisty.