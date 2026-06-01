V Boskovicích mohou obyvatelé navrhovat projekty do participativního rozpočtu

Lidé v Boskovicích na Blanensku mohou počínaje dneškem navrhovat menší projekty do participativního rozpočtu. Na uskutečnění vítězných či vítězného návrhu na zvelebení města bude 500.000 korun, stejně jako loni. Město o tom informovalo na svém webu.
Návrhy mohou zájemci zasílat výhradně elektronicky, jeden předkladatel může podat jeden i více projektů. Podle pravidel musí mít projekt lokální charakter a týkat se Boskovic nebo místních částí Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. Záměr musí být veřejně prospěšný a směřovat na veřejná prostranství či veřejně přístupné budovy.
Návrhy lidé mohou přihlašovat do konce září, město pak bude posuzovat, zda jdou uskutečnit. V listopadu je v plánu hlasování a v prosinci zveřejnění vítězného návrhu.
"Podle výsledků hlasování bude sestaveno pořadí projektů určených k realizaci až do vyčerpání částky 500.000 korun. Následně bude zahájena projektová a administrativní příprava a samotná realizace," uvedla radnice.
Loni lidé v dvanáctitisícových Boskovicích vybrali jako vítězný projekt obnovu vsypové loučky na hřbitově, kterou chce město udělat letos. Participativní rozpočet mají i další jihomoravská města, například Brno, Znojmo či Hodonín, Blansko nebo Slavkov u Brna.