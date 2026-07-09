V Boskovicích na Blanensku začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Filmovým programem v kině Panorama dnes začíná 34. ročník Festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích na Blanensku. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program, který zahrnuje také besedy, autorská čtení nebo výstavy, potrvá do neděle.
Festival se koná na několika místech v Boskovicích, například u Židovského obecního domu, za budovou Muzea regionu Boskovicka, v sokolovně nebo v zámeckém skleníku. Hudební program zahrnuje například koncert uskupení Tzigan Gypsy Tango Trio či japonské avantgardní rockové skupiny Green Milk from the Planet Orange. Chybět nebudou ani jazzoví umělci, představí se ale také orchestr věnující se tradiční židovské hudbě.
Z filmů diváci uvidí jak starší české snímky, tak novější počiny. Těšit se mohou například na český dokument Velký finále PSO režiséra Dominika Kalivody, který sleduje orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují na Náchodsku. Na programu je i film Odcházení Václava Havla, kterým chtějí pořadatelé připomenout letošní 90. výročí jeho narození.
Součástí festivalu jsou prohlídky židovské čtvrti. V závěrečný den je na programu i pokládání kamenů zmizelých jako připomínka několika židovských rodin.
Festival původně vznikl jako součást úsilí o záchranu židovské čtvrti. Po vyvraždění většiny boskovických židů za druhé světové války a 40 letech komunismu čtvrť silně zchátrala. Zánik už židovským památkám nehrozí, většina budov je opravená, festival tak mohl opustit původní název "pro záchranu a obnovu židovské čtvrti". Stále však upozorňuje na boskovické památky a historii.