V Boskovicích vznikla nová koalice, starostou bude Lukáš Holík

Po komunálních volbách bude na radnici v Boskovicích na Blanensku vládnout nová koalice, ta současná končí. Koaliční dohodu podepsali vítězné uskupení ANO Naše Boskovice, Kopeme za Boskovice (ODS + TOP 09), SRDCE pro Boskovice a Lidovci. Starostou se stane současný místostarosta Lukáš Holík, který kandidoval za ANO naše Boskovice, prvním místostarostou bude Radek Stříž z uskupení Kopeme za Boskovice (ODS + TOP 09) a druhým místostarostou Petr Malach z uskupení SRDCE pro Boskovice. Holík o tom informoval v tiskové zprávě. Končí tak současná starostka Jana Syrovátková (Změna 22), kdy Změna 22 bude jediným opozičním uskupením.
Boskovice jsou druhým největším městem na Blanensku, mají zhruba 12.000 obyvatel. Účast ve volbách zde přesáhla 51 procent. Vítězné ANO Naše Boskovice získalo přes 28 procent hlasů a v 23členném zastupitelstvu sedm mandátů. Koalice jich má dohromady 18.
Jedním z hlavních závazků koaličních partnerů je podle Holíka zachování městské nemocnice. "Naší společnou prioritou je zachovat v Boskovicích silnou a stabilní městskou nemocnici. Nemocnice musí poskytovat kvalitní zdravotní péči. Nechceme nemocnici pouze udržovat, ale budeme vytvářet podmínky pro její dlouhodobou stabilitu a rozvoj," uvedli zástupci koaličních uskupení.
ANO Naše Boskovice obsadí kromě starosty další dvě místa v radě města. Kopeme za Boskovice (ODS + TOP 09) budou mít vedle prvního místostarosty jedno další místo v radě města a Lidovci jedno místo. Lidovce bude v radě zastupovat senátorka Jaromíra Vítková.