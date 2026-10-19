V Brně-Černovicích může vzniknout čtyřkoalice, starostka míří do opozice

Na povolební spolupráci v brněnských Černovicích se vítězné uskupení Společně pro Černovice domluvilo s lidovci a ještě jedná o možném rozšíření koalice s Lepšími Černovicemi a ODS. ČTK to dnes řekl lídr vítězného uskupení Ladislav Kotík, který se pravděpodobně stane starostou. Vystřídal by tak ve funkci Petru Quittovou (STAN), která se svým uskupením Černovičtí patrioti míří do opozice.
Společně pro Černovice získalo ve volbách přes 40 procent hlasů a deset mandátů v zastupitelstvu o 21 členech. S lidovci, s nimiž se už na spolupráci domluvili, mají 11 hlasů. "S těmi dalšími jednáme, tedy s ODS a Lepšími Černovicemi, během tohoto týdne by mohlo být jasno," uvedl Kotík. Lepší Černovice získaly 17,32 procenta hlasů a čtyři křesla, ODS připadly dva mandáty.
S kým naopak vítězné uskupení nejedná, jsou Černovičtí patrioti vedené současnou starostkou Quittovou. "Já myslím, že i programově směřujeme jinam. My jsme nabídli ve volbách nějakou změnu současného vedení. Neumím si představit, že by součástí koalice byli lidé, kteří staré vedení představovali," řekl Kotík. Černovičtí patrioti skončili na druhém místě se ziskem 19,85 procenta hlasů a čtyřmi mandáty.
Quittová dnes ČTK řekla, že stojí nohama na zemi a do opozice odchází se vztyčenou hlavou. Výsledek voleb přičítá zčásti tomu, že se mění struktura občanů v Černovicích a že chtějí nějakou změnu. "Jestli bude k lepšímu, to se ukáže, až povedou radnici," poznamenala starostka.
Po volbách v roce 2022 koalici vytvořili Černovičtí patrioti vedení starostkou Petrou Quittovou, ČSSD, ANO, KDU-ČSL a ODS. Koalice vznikla bez vítěze voleb Společně pro Černovice.