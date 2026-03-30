V Brně-Chrlicích připomněli slavného rodáka, fyzika Ernsta Macha

Brněnská městská část Chrlice si dnes připomněla slavného rodáka, fyzika a filozofa Ernsta Macha, jenž zemřel před 110 lety. S jeho odkazem se kolemjdoucí nově seznámí díky informační ceduli pod uliční tabulkou v Machově ulici. Muzeum města Brna podobným způsobem uctí i další osobnosti, jejichž jména nesou brněnské ulice či náměstí.
"Chceme připomenout, že jména na uličních tabulích nejsou jen prázdné pojmy, nýbrž historická sdělení. Ernst Mach je první osobností, které takto vracíme její příběh přímo ve veřejném prostoru, brzy však budou následovat další," uvedl v tiskové zprávě ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc. V dubnu přijde na řadu ulička Kurta Gödela v centru Brna.
Mach se narodil 18. února 1838 na chrlickém zámku, zemřel 19. února 1916. Připomínka výročí začala dnes dopoledne v chrlické základní škole, kde žáci zažili fyzikální pokusy zaměřené na zvuk. Následovala veřejná část na Chrlickém náměstí, opět včetně experimentů se šířením zvukových vln.
Chrlického rodáka celosvětově proslavilo takzvané Machovo číslo udávající poměr rychlosti pohybu tělesa k rychlosti zvuku. Jeho experimentální fotografie letících projektilů zachytily rázové vlny, čímž pomohl položit základy moderní aerodynamiky. Mach byl i filozofem, jeho kritika Newtonova pojetí prostoru a času inspirovala Alberta Einsteina při úvahách o relativitě.
"Ernst Mach nebyl jen fyzikem, byl to vizionář, který naučil vědce dívat se na svět bez předsudků. Jsme hrdí, že jeho cesta začala právě v Brně," uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.