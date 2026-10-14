V Brně chystají českou premiéru finského Patriarchy o stárnutí i střetu generací

Činohra Národního divadla Brno jako první český soubor nastudovala hru finského dramatika Juhy Jokely Patriarcha. Hrdinou rodinného dramatu je muž, který se odmítá smířit s tím že jeho čas už minul. Inscenace v režii Aminaty Keity, otevírá otázky stárnutí, odpovědnosti, partnerských vztahů i střetu generací, uvedla mluvčí souboru Karolína Kozubíková.
Na páteční premiéru i sobotní první reprízu v Mahenově divadle zatím podle rezervačního systému zbývají volné vstupenky.
Hrdina Heimo je čerstvě v důchodu a se svou ženou si plánoval klidný život ve Francii. Jenže po několika týdnech začne mít pocit, že mu něco uniká. Svět kolem něj je plný krizí a výzev a Heimo si stále víc říká, že by pro svou zemi mohl udělat ještě něco podstatného. Rozhodne se proto vrátit do Finska.
Ambice hlavního hrdiny se však střetávají se zájmy a ideály rodiny. Do děje vstupují témata, jimž Heimo nerozumí nebo jim nechce rozumět – ekologie, feminismus, terapie či změněné představy o tom, jak mají vypadat partnerské a rodinné vztahy.
Jokelova hra přitom nestaví proti sobě jednoduše starou a mladou generaci. Střet se odehrává mezi lidmi, kteří se mají rádi, ale zároveň si po desetiletích společného života přestávají rozumět. Otázka, kdo má pravdu, proto ustupuje otázce, co všechno jsou lidé ochotni obětovat svým představám o správném životě.
Jokela napsal Patriarchu pro finské národní divadlo. Brněnská činohra drama uvede v překladu Vladimíra Piskoře. V hlavní roli se představí Jan Grygar, jeho ženu ztvární hostující Helena Čermáková. V dalších úlohách se představí například Tomáš David, Kateřina Liďáková, Anna Čonková a Roman Nevěčný.