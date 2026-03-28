V Brně dnes odhalili pamětní desku jako připomínku návštěvy královny Alžběty II.

Pamětní desku s červeným kloboukem jako vzpomínku na návštěvu britské královny Alžběty II. přesně před 30 lety dnes odhalila na nádvoří Nové radnice v Brně tehdejší primátorka Dagmar Lastovecká (tehdy ODS), současní představitelé města a tvůrce monumentu Radek Talaš. Jednalo se o jedinou královninu návštěvu Česka a o to, že navštívila kromě Prahy i Brno, se zasloužili jak tehdejší prezident Václav Havel, tak krajané z Brna, kteří žili ve Velké Británii a měli kontakty na královský dvůr.
Na nádvoří se dnes uskutečnilo britské odpoledne s módní přehlídkou či ukázkou tanců a byl tam umístěn dobový portrét Alžběty, který tehdy visel v mnoha výlohách po městě. "Chtěla jsem, aby všichni Brňané věděli, kdy tu královna bude, aby její návštěvou město žilo. Obrátila jsem na reklamní společnost SNIP&Co a její ředitel Jiří Morávek přišel s nápadem portrétu ve výlohách. Díky tomu byly špalíry lidí už od letiště a ve městě se nedalo projít," vzpomínala Lastovecká.
Za novým památníkem stojí občanská iniciativa. "Před dvěma lety nám přišel podnět, zda nechceme připomenout nejen návštěvu, ale i letošní 100. výročí od narození Alžběty. Nápad se nám líbil, tak jsme nejprve hledali místo a poté odbor kultury vypsal soutěž o umělecké dílo. Sešlo se 11 velmi pěkných návrhů," uvedla zastupitelka Kateřina Jarošová (nez., zvolena za ANO).
Královna tehdy pozdravila lidi na Dominikánském náměstí z balkonu radnice. Stála na něm společně s Havlem i Lastoveckou. "Příprava návštěvy trvala několik týdnů. Jezdil sem protokol z Hradu i z Buckinghamského paláce. Na závěr jsme dostali brožuru s itinerářem, kde byl program rozčleněný po minutách. Věděli jsme, kde královna zastaví, kde můžu něco říct, kdy ji může někdo vyfotit. A v doprovodu měla asi 40 lidí včetně dvorních dam, což bylo trochu jako z pohádky," vzpomínala dnes 74letá Lastovecká.
Na radnici se tehdy potkala se zastupiteli a také s dosud žijícími lety RAF. "To bylo velmi dojemné. Měli radost, jak se s nimi vítala," řekla Lastovecká. Zmínila, jak město nechalo královně vyrobit dar - soupravu šperků sestávající z čelenky, náhrdelníku a brože z českých granátů ve zlatě. "Nepředpokládala jsem, že by to někdy nosila, ale nedávno mě upozornila kamarádka, že když si na internetu otevřu brože královny Alžběty, je ta naše mezi prvními na něčem připnutá, tak ji asi na sobě někdy měla," řekla Lastovecká. Vzpomněla i na oběd v Besedním domě, kde se královna ptala na obyčejné věci, jako zda ženy chodí do práce, vychovávají děti a zda se u nás vaří či ohřívají polotovary v mikrovlnce jako v USA.
Zavzpomínala nakonec i na návštěvu Ústavního soudu, kam přišla delegace se zpožděním. "Ze mě strážníci strhli kabát, ale královnu nechali jít do sálu v kabátě. Když jsem se velvyslance ptala, k čemu tam jsou, že jí muselo být horko, tak mi řekl, ať si nedělám starosti, že královna je vychovaná tak, že ní nikdy nikde není ani horko, ani zima," usmála se Lastovecká.