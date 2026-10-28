V Brně i dalších městech se dnes lidé sejdou, aby podpořili ČT a ČRo

V Brně i dalších městech v Česku se dnes lidé sejdou na shromážděních na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a proti převedení jejich financování na stát. Brněnskou demonstraci proti záměrům vládní koalice svolali studenti vysokých škol, v Hradci Králové, Plzni a Zlíně shromáždění organizuje spolek Milion chvilek. Studenti i veřejnost proti plánovaným změnám demonstrovali už v předchozích dnech.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v noci na sobotu ve Sněmovně poslala do druhého čtení převedení financování ČT a ČRo na stát a zrušení rozhlasového a televizního poplatku. Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který veřejnoprávním médiím zároveň ubere peníze, čelí kritice od rektorů i studentů vysokých škol, církví, divadel i dalších kulturních institucí. Vládní tábor s kritikou nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii.
V Brně pět minut před polednem na náměstí Svobody začne shromáždění Výboru solidarity studentů na podporu stávky zaměstnanců ČT a ČRo. Celodenní stávku pracovníci veřejnoprávních médií vyhlásili na úterý 3. listopadu. Na některých vysokých školách studenti v reakci na vládní plány s ČT a ČRo vyhlásili stávkovou pohotovost, v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech se v úterý shromáždili na podporu veřejnoprávních médií.
Lidé se na protest proti chystaným změnám spontánně shromáždili hned v noci na sobotu na pražském Malostranském náměstí poblíž budovy Sněmovny. Spolek Milion chvilek v následujících dnech svolal několik shromáždění s podtitulem Ruce pryč od médií. V sobotu několik tisíc lidí dorazilo na brněnské náměstí Svobody, v neděli lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze. Spolek další protest ohlásil na 15. listopad na pražské Letné.
Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) získají ČT a ČRo novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost, protože zákon jim peníze od státu zaručí jako mandatorní, tedy povinný výdaj rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení, které neznamená útok na demokracii nebo konec jejich nezávislosti.