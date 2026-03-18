V Brně i dalších městech se koná Noc práva, nabízí akce pro právníky i veřejnost

Přednášky, divadelní představení či prohlídky budov nabídne Noc práva, která se dnes koná v Brně i dalších městech, například Olomouci, Ostravě, Plzni nebo Českých Budějovicích. Akce je určená právníkům, studentům i široké veřejnosti. Některé akce jsou přístupné jen po předchozí registraci. Kompletní program je na webu Noci práva.
Ústavní soud letos připravil komentované prohlídky zákulisí a také debatu se soudcem Jiřím Přibáněm. V prostorách Nejvyššího soudu v Burešově ulici se uskuteční debata s předsedy některých dalších evropských nejvyšších soudů, a to v angličtině.
"Veřejnost tak bude mít jedinečnou možnost vyslechnout si názory nejvyšších představitelů soudních autorit z evropského prostoru," uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková. Hlavními tématy budou délka soudních řízení a komunikace soudů jako nástroj budování důvěry v justici.
Tématem programu v Kanceláři veřejného ochránce práv je to, jak se žije lidem omezeným na svobodě. "Za účasti režisérky a hlavních hrdinů promítneme dokument Běhej, abys nebyl znovu vězněm. Vypráví o trojici bývalých vězňů a jejich návratu do běžného života. Poté bude následovat diskuse za přítomnosti právníků z Kanceláře ombudsmana jako konfrontace uměleckého, osobního a odborného pohledu na život ve vězení," uvedla Kristýna Motyčáková z kanceláře.
Nejvyšší správní soud připravil program pro odborníky i širokou veřejnost. Zájemci mohou poznat soud a jeho chod prostřednictvím lidí, kteří tam působí. Na jednotlivých stanovištích se představí různé profese, návštěvníci mohou se zaměstnanci hovořit o jejich práci či profesní cestě. Na programu jsou také prohlídky budovy, vědomostní kvíz nebo šachová exhibice.