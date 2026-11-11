Řidič v Brně překročil rychlost skoro o 100 kilometrů za hodinu

Řidič v Brně překročil nejvyšší povolenou rychlost skoro o 100 kilometrů za hodinu. Policisté mu v ulici s povolenou osmdesátkou naměřili 176 km/h. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí David Chaloupka. Nepřiměřená rychlost patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod, dodal.
Vysokou rychlost policisté naměřili řidiči elektrického vozu Porsche minulý týden v ulici Porgesova u čerpací stanice OMV ve směru na Svitavy. Před polednem naměřili 176 km/h, v daném místě je přitom nejvyšší povolená rychlost stanovena na 80 km/h. Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz a z přestupku se bude zodpovídat i před správním orgánem.
"Takto extrémní překročení rychlosti v provozu, kde se ostatní řidiči pohybují v rámci rychlostních limitů, násobně zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody s vážnými následky. Policisté se proto dohledu nad dodržováním rychlostních limitů budou věnovat i nadále," uvedl mluvčí.
K vysoké rychlosti sváděly řidiče prázdné silnice především na jaře 2020, kdy začala platit první opatření proti koronaviru. Například jeden z řidičů jel v Brně Ostravskou ulicí 188 kilometrů za hodinu, povolených je tam 80 km/h.