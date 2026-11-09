V Brně-jih se na spolupráci domluvila tři uskupení, Grund má zůstat starostou

Po měsíci od říjnových komunálních voleb se na spolupráci v městské části Brno-jih domluvilo vítězné uskupení Lidi z jihu, které tvoří zástupci hnutí STAN, KDU-ČSL a TOP 09 se zástupci kandidátky Srdcem pro jih vedené starostou Davidem Grundem (ODS) a uskupením Piráti a Fakt Brno TU! pro Jih. ČTK to řekli lídr vítězů Jakub Holas a lídr kandidátky Srdcem pro jih David Grund, který by měl zůstat starostou.
Koalice vznikla na podobném půdorysu jako na brněnském magistrátu. Finální dohoda podle Grunda padla o víkendu. V zastupitelstvu o 19 členech bude mít koalice 13 hlasů. "Po dlouhém a poměrně náročném jednání jsme se shodli na základních programových prioritách, shodli jsme se na rozdělení křesel i pozic," řekl ČTK Grund.
Na pozici místostarostů by měli pokračovat Jakub Holas (STAN) i Iva Paďourková (KDU-ČSL). Dalšími by měli dle Grunda být Jaroslav Trepeš z kandidátky Srdcem pro jih a Ondřej Porwisz (TOP 09). O definitivní podobě nového vedení rozhodnou zastupitelé na dnešním ustavujícím zasedání.
V říjnových volbách zvítězili v městské části Lidi z jihu. Kandidátka získala 33 procent hlasů a sedm mandátů. Na druhém místě skončila kandidátka Srdcem pro jih, zisk bezmála 22 procent hlasů jí vynesl pět křesel. Piráti a Fakt Brno TU! pro Jih skončili ve volbách na pátém místě s jedním mandátem. Pětiprocentní hranici překročila také kandidátka Jsme jižani a hnutí ANO.